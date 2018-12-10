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Vali Akbıyık'tan JÖH'e ziyaret

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, terörle mücadelede büyük başarılara imza atan Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığını ziyaret etti.
10 Aralık 2018 22:06
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Vali Akbıyık'tan JÖH'e ziyaret

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, terörle mücadelede büyük başarılara imza atan Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığını ziyaret etti.

Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akbıyık, beraberindeki Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile gittiği taburda, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve ilgililer tarafından karşılandı.

Askerleri selamlayan Akbıyık, yaptığı konuşmada, askeri personelin görevinin önemine değindi.

Jandarma Özel Harekat'ın (JÖH) Türkiye'nin göz bebeği olduğunu belirten Akbıyık, "Her yerde, her şartta ve her durumda vatanına ve milletine hizmet görevini en iyi şekilde yerine getiriyor. Göz bebeğimiz olan siz askerlerimizi tebrik ediyor, görevinizde başarı ve kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı şeref defterini imzalayan Akbıyık, terörle mücadeleyi başarıyla sürdüren askerlerle bir araya geldi, sohbet etti.

Anadolu Ajansı
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