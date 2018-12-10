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Eski milletvekili Dağyar vefat etti
Eski Antalya Milletvekili Abdullah Cengiz Dağyar vefat etti.
Eski Antalya Milletvekili Abdullah Cengiz Dağyar vefat etti.
Dağyar'ın cenazesi, yarın Antalya Muratpaşa Camisi'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Uncalı Mezarlığında toprağa verilecek.
Antalya'da, 1932 yılında dünyaya gelen Dağyar, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Antalya Demir Çelik Sanayi'nde idareci olarak görev yapan Dağyar, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığında bulundu.
Dağyar, 17 ve 18'inci dönem Antalya milletvekilliği yaptı.
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