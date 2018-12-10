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Muğla'da kış lastiği zorunluluğu getirildi

MUĞLA'da kış mevsiminde alınacak trafik tedbirlerine yönelik yapılan toplantıda, kar yağışının görüldüğü bölgeler belirlenerek, okul servis araçları başta olmak üzere ticari yük ve yolcu taşıyan araçlara kış lastiği takma zorunluluğu getirildi.
10 Aralık 2018 22:26
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Muğla'da kış lastiği zorunluluğu getirildi

MUĞLA'da kış mevsiminde alınacak trafik tedbirlerine yönelik yapılan toplantıda, kar yağışının görüldüğü bölgeler belirlenerek, okul servis araçları başta olmak üzere ticari yük ve yolcu taşıyan araçlara kış lastiği takma zorunluluğu getirildi.

Muğla'da kış mevsimi süresince trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların önlenmesi, vatandaşların güvenli seyahat edebilmeleri ve trafik akışının kesintisiz olarak sürdürülebilmesi amacıyla İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Valilik 75. Yıl Salonu'ndaki toplantıya; Vali Esengül Civelek, Vali Yardımcısı Turgut Çelenkoğlu, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Erhan Kopar ile ilgili kamu kurumları müdürleri ve yetkilileri katıldı. Toplantıda kar yağışının sıklıkla görüldüğü Muğla- Denizli Karayolu, Seydikemer- Korkuteli ve Antalya Karayolu ayrıca Kavaklıdere ve Menteşe ilçelerinin yüksek kesimlerinde, okul servis araçları başta olmak üzere ticari yük ve yolcu taşıyan araçlara kış lastiği takma zorunluluğu getirildi. İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon toplantısında ise yaklaşan kış mevsiminde, genel hayatı etkileyecek ve kurumlar arası koordinasyonu gerektirebilecek muhtemel yoğun kar yağışı ve don kapsamlı meteorolojik uyarılarda olası can ve mal kayıplarının önlenmesi ya da en aza indirilmesi maksadıyla etkin ve hızlı müdahale çalışmalarının esasları kararları alındı.
DHA
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