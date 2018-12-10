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Kaşıntıyla gitti, erken tanıyla dudak kanserinden kurtuldu

ŞIRNAK'ta dudağındaki kaşıntı ve yara nedeniyle hastaneye giden Lezgin Öter'e (45), alt dudak kanseri tanısı konuldu. Dudağındaki tümör erken teşhis edilen Öter, kentte ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.
10 Aralık 2018 22:31
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Kaşıntıyla gitti, erken tanıyla dudak kanserinden kurtuldu

ŞIRNAK'ta dudağındaki kaşıntı ve yara nedeniyle hastaneye giden Lezgin Öter'e (45), alt dudak kanseri tanısı konuldu. Dudağındaki tümör erken teşhis edilen Öter, kentte ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Beytüşşebap ilçesinde Lezgin Öter, dudağındaki yara ve kaşıntı şikayetleriyle Şırnak Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Polikliniği'ne başvurdu. Yapılan muayene ve biyopsi sonucunda Öter'in alt dudağında tümör tespit edildi. KBB uzmanları Opr. Dr. Cömert Şen, Opr.Dr. Sinan Aksoy ve Opr. Dr. Çağrı Çelik tarafından yapılan ameliyatla Öter'in alt dudağındaki kanserli tümör alındı. Öter, erken teşhisle hastalık ilerlemeden ve yeme ile dudak fonksiyonları tükenmeden sağlığına kavuştu.

Erken tanıyla hastanın sağlığına kavuştuğunu belirten Opr. Dr. Sinan Aksoy, bu ameliyatın Şırnak Devlet Hastanesi'nde ilk kez yapıldığını anlattı. Opr. Dr. Aksoy, şunları söyledi:

"Hastamız bize alt dudakta yara şikayeti ile geldi. Bu yaradan biyopsi aldık. 2 defa tekrarladık bu biyopsiyi. Biyopsi sonucunda bu hastanın kanser olduğunu ve bunun daha çok ilerlemediğini tespit ettik. Hastamıza gerekli tetkiklerin ardından dudağında kanserli bölge dahil, boynundaki lenf bezlerini çıkararak bir ameliyat yaptık. Hastamız gayet iyi, şu anda durumu iyi. Aldığımız parçaları patolojiye gönderdik. Patoloji sonucuna göre eğer bir tedavi gerekiyorsa, ileri bir tedavi gerekiyorsa o şekilde bir tedaviye göndereceğiz. Daha ilerleyen boyutlarda bir tümörle gelseydi hasta daha büyük ameliyatlar gerekebilirdi. Bu ameliyatlarda hastanın daha sonraki sağ kalımını da etkileyebilir. Hatta konforunu da etkileyebilir. Dudağın büyük bir bölümü alınabilirdi. Erken tespit ettiğimiz için hem yeme fonksiyonları, hem dudağın fonksiyonları korunmuş oldu. Ayrıca yaptığımız bu boyun disseksiyonu ile beraber hastalığı kontrol altına almış olduk."
DHA
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