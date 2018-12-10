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Antalya'daki 'Guten Morgen operasyonu: 15 tutuklama
Antalya merkezli 5 ilde düzenlenen ve polisin "Guten Morgen (Almanca günaydın)" ismini verdiği operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 15'i tutuklandı, 21'i adli kontrol şartıyla 4'ü de tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı
Antalya merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, Alman vatandaşlarını dolandırdığı öne sürülen 40 şüpheliden 15'i tutuklandı, 21'i adli kontrol şartıyla 4'ü de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Antalya, İstanbul, Bursa, İzmir ve Muğla'da Alman vatandaşlarını dolandırdıkları öne sürülen kişilere düzenlenen ve polisin "Guten Morgen" ismini verdiği operasyonda ilk etapta 38 kişi, daha sonra yapılan çalışmalarda bağlantısı olduğu öğrenilen ve aranan iki kişi daha gözaltına alındı.
İfade işlemleri tamamlanan ve mahkemeye sevk edilen 40 şüpheliden 15'i tutuklandı, 21'i adli kontrol şartıyla bırakıldı, 4 kişinin ise tutuksuz yargılanmasına karar verildi.
- Olay
Polis tarafından, 17 Alman vatandaşını, adlarının suça karıştığı ya da şans oyunlarından ikramiye kazandıkları gibi bahanelerle 500 bin avro dolandırdığı iddia edilen kişilere yönelik Antalya merkezli operasyon düzenlenmişti.
Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 200 polisle 5 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, kendilerini Alman kamu görevlisi gibi tanıtarak Alman vatandaşlarını dolandırdığı öne sürülen 38 kişi gözaltına alınmıştı.
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