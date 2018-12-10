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Türkiye 5 yılda yaklaşık 26,5 milyon e-vize verdi

Sınır kapıları ve havaalanlarındaki kuyrukları engellemek için hayata geçirilen Elektronik Vize Başvuru Sistemi'nin uygulanmaya başlandığı 17 Nisan 2013'ten bu yana 29,8 milyon başvurudan 26 milyon 487 binine e-vize verildi.
10 Aralık 2018 22:56
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Türkiye 5 yılda yaklaşık 26,5 milyon e-vize verdi

Yolculara 3 dakikada vize alma imkanı sağlayan Elektronik Vize Başvuru Sistemi'nin uygulanmaya başlandığı 2013'ün ilk yarısından Aralık 2018'e kadar 26 milyon 487 bin 359 kişiye elektronik ortamda Türkiye vizesi verildi.

AA muhabirinin Dışişleri Bakanlığından aldığı bilgiye göre, 17 Nisan 2013'te başlatılan elektronik vize (e-vize) uygulaması yabancıların Türkiye'ye seyahatlerinde öncelikli tercih ettiği sistem olmayı sürdürüyor.

Söz konusu uygulamayla internet bağlantısı olan her yerden 7 gün 24 saat, ortalama 3 dakikada e-vize alınabiliyor. Son olarak Bermuda vatandaşlarının da sisteme dahil edilmesiyle halihazırda e-vize uygulamasından 106 ülkenin vatandaşları yararlanıyor.

E-vize başvuru sistemi İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığıyla entegre çalışıyor ve sistemin güvenliği için azami önlemler alınıyor.

E-vize hizmetiyle havaalanı bandrol/kaşe vize sıralarında ve Türkiye'nin dış temsilciliklerinde düzenlenen vize sayılarında azalma kaydedildi.

Ayrıca, Türkiye'nin dış temsilciliklerinin vize işlemlerinin de daha etkin şekilde yürütülmesi için Ocak 2016 itibarıyla vize başvuruları dış temsilciliklerde elektronik ortamda işleme alınmaya başlandı.

Öte yandan, son dönemde turist sayısında yaşanan artış da e-vize sisteminin başarısının göstergesi oldu.

Yaklaşık 26,5 milyon e-vize verildi, 605 milyon dolar kaynak sağlandı

E-vize hizmetinin verilmeye başladığı 17 Nisan 2013'ten 1 Aralık 2018'e kadar sisteme toplam 29 milyon 809 bin 978 başvuru yapıldı. Bu başvurulardan 26 milyon 487 bin 359'u tamamlandı ve ilgili kişilere e-vize düzenlendi.

Toplamda başvuruların e-vizeye dönüşme oranı genel olarak yüzde 88,85 olurken, e-vize hizmeti sayesinde Türkiye'ye 605 milyon 251 bin 887 dolar kaynak girişi sağlandı.

Bu süre içinde hizmetten en çok faydalanan ülkeler arasında 7 milyon 423 bin 658 ile İngiltere birinci, 3 milyon 329 bin 481 ile Irak ikinci ve 2 milyon 664 bin 881 ile Hollanda üçüncü sıraya yerleşti. Diğer ülkeler ise sırasıyla Polonya, Belçika, Suudi Arabistan, Çin, ABD, Norveç ve Avusturya oldu.

Bu yıl verilen 6 milyon e-vizeden 148 milyon dolar kaynak sağlandı

Bu yıl ise 1 Ocak-1 Aralık döneminde e-vize sistemine yaklaşık 6,5 milyon başvuru yapıldı. Bu başvurulardan yaklaşık 6 milyonu tamamlanarak başvuru sahiplerine e-vizeleri verildi.

Bu sene başvuruların e-vizeye dönüşme oranı yüzde 91,55 olurken, bu hizmetten Türkiye'ye 148 milyon 173 bin 125 dolar gelir sağlandı.

Bu yıl içinde vatandaşları en çok e-vize alan ülkeler 1,6 milyonla İngiltere, 710 binle Irak ve 500 binle Hollanda oldu. Diğer ülkeler ise Polonya, Suudi Arabistan, Çin, Belçika, ABD, Cezayir ve Norveç olarak sıralandı.

Bir günde en fazla e-vize verilen tarih, düzenlenen 46 bin 747 e-vizeyle 13 Temmuz 2015 olarak kayda geçti. Bu sene günlük ortalama 15-20 bin bandında e-vize düzenlenirken, yaz aylarında bu sayı günde 40 bine ulaştı.

9 dilde hizmet veren siteden 3 dakikada e-vize alınabiliyor

Turizm ve ticaret amaçlı seyahatler için Türkiye vizesi, Dışişleri Bakanlığının yurt dışı temsilcilikleri, sınır kapıları ve e-vize başvuru sistemi üzerinden ediniliyor.

Yurt dışı temsilciliklerinde yapılan vize başvuruları tüm yabancılara açıkken, sınır kapıları ve e-vize sistemi üzerinden başvurular ancak belirli ülke vatandaşları için gerekli bazı şartları yerine getirmeleri kaydıyla mümkün oluyor.

Sadece turizm ve iş amaçlı seyahatler için kullanılabilen e-vize başvuruları bireysel, aile (en az 2, en fazla 10 kişi) ve grup (en az 10 en fazla 300) olarak yapılabiliyor.

E-vize başvurusunun gerçekleştirildiği "www.evisa.gov.tr" internet sitesi Türkçe, Arapça, Almanca, İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Felemenkçe, Lehçe ve Çince olmak üzere 9 dilde hizmet veriyor. Bireyler "www.evisa.gov.tr" üzerinden ortalama 3 dakika içinde e-vize alabiliyor.

Yurt dışı temsilciliklerden yapılacak başvurular öncesinde e-vizeden farklı olarak yabancıların "www.visa.gov.tr" adresi üzerinden ön başvuru yapması isteniyor. Ön başvuruda yabancının kimlik, pasaport ve diğer bilgilerini, taranmış fotoğrafını, taranmış uçuş ve konaklama bilgilerini, referansları ve benzeri bilgilerini sisteme yüklemesi isteniyor. Bu bilgiler doldurulduktan sonra bireyler, yabancı temsilciliklerden randevu alarak etiket vize başvurusunu şahsen yapabiliyor.

Elektronik Vize Başvuru Sistemi'nde ise başvuru sahipleri, internet bağlantısı olan her yerden ve her zaman kimlik, seyahat belgesi ve tarihlerine ilişkin alanları doldurmaları ve vize harcını internet üzerinden ödemeleri şartıyla e-vize alabiliyor.

Sistemden memnuniyet oranı yüzde 90'ın üstünde

Başvuru sonrasında sistemi kullanan yabancıların fikirleri soruluyor ve 5 üzerinden sisteme puan vermeleri isteniyor.

E-vize hizmeti verilmeye başlandığından bu yana yabancıların yüzde 90,9'u sistemi 5 üzerinden 4 veya 5 puanla değerlendirdi.

Bu sene ise sistemi 4 ya da 5 puanla değerlendiren kullanıcıların oranı yüzde 93,53 olarak gerçekleşti.

Sistem hakkında yapılan yorumlar da "https://www.evisa.gov.tr/comments/" adresinden düzenli yayınlanıyor.
Anadolu Ajansı
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