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Teknolojide kritik test altyapıları yerlileşiyor

Savunma sanayisi başta olmak üzere Türkiye'de geliştirilen teknolojik ürünlerin doğrulanması ve sertifiye edilmesinde kritik önemde olan test cihazlarında yerli çözümlerin sayısı artıyor.
10 Aralık 2018 23:01
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Teknolojide kritik test altyapıları yerlileşiyor

Savunma sanayisi başta olmak üzere teknolojinin çeşitli alanlarında ürün ve platform geliştirilmesine yönelik çalışmalar yerli test altyapısıyla destekleniyor.

Ankara Teknopark'ta faaliyet gösteren DEICO, zorlu şartlarda ve yüksek güvenilirlikte çalışan sistem ve alt sistemler için askeri standartlara uygun test altyapılarının tasarımı, üretimi ve entegrasyonuna yönelik faaliyetler yürütüyor.

DEICO İş Geliştirme Yöneticisi Sedat Alantar, AA muhabirine, yerli ve milli ürünlerin gündemde olduğu bir süreçte bu ürünlerin standartlara uygun üretilip üretilmediğinin yani ürünlerin kalifikasyon ve üretim testlerinin çok kritik önem taşıdığını söyledi.

Söz konusu ürünlerin kabulü ve kullanıma girebilmesi için sertifiye edilmesine ihtiyaç bulunduğuna işaret eden Alantar, bunun da ancak özel test cihazlarıyla mümkün olabildiğini vurguladı.

"Terzi işi mühendislik"

DEICO'nun Türkiye'de test altyapısı alanında uzmanlaşan ilk özel teşebbüs firması olduğuna dikkati çeken Alantar, şöyle konuştu:

"Yakın zamana kadar savunma sanayisindeki ana yükleniciler test ihtiyaçlarını ya kendileri karşılıyordu ya da bazı ihraç kanallarıyla bu ihtiyaçlarını gideriyordu. Bu firmalar platform ve sistem düzeyinde işler yapmaya başladıkça test çözümleri için firma dışından çözümler aranmaya başlandı. Bu noktada biz devreye girerek ihtiyaç duyulan test cihazlarını ülkemizde üretip, firmaların ihtiyaçlarını karşılamaya başladık. Halen yoğun mühendislik çalışmalarıyla müşterilerimize özel çözümler üretiyoruz. Tabiri caizse mühendislik anlamında terzi usulü işlere imza atıyoruz. Sistem seviyesindeki projelerin içinde birçok elektronik kart, birim ve alt sistem bulunuyor. Bunlar için çok çeşitli test altyapılarına ihtiyaç duyuluyor. Bir elektronik donanımın hem tasarım seviyesinde tüm fonksiyonlarının test edilmesi hem de tasarım doğrulandıktan sonra üretimin doğruluğunun yine testlerle ortaya konulması gerekiyor. Dolayısıyla test cihazı tasarımı, cihaz tasarımıyla doğrudan ilgili bir konu. Bunun da tasarım ekipleriyle birlikte yoğun bir mühendislik çalışması ve bilgi paylaşımıyla mümkün olduğunu eklemem gerekiyor."

Savunmadan beyaz eşyaya, otomotivden tarıma

Alantar, Türk savunma sanayisinde son dönemde dikkati çeken Altay ana muharebe tankı, Atak helikopteri, Hürkuş temel eğitim uçağı, T625 genel maksat helikopteri, MİLGEM korveti, Sarp Uzaktan Komutalı Silah Sistemi, Hassas Güdüm Kiti, Lazer Güdüm Kiti gibi projelerde geliştirdikleri test cihazlarının başarıyla görev yaptığını bildirdi.

Savunma sanayisinde, alanındaki sınırlı sayıda şirketten biri olarak faaliyet gösteren DEICO, test konusundaki kabiliyetlerini sanayinin diğer alanlarındaki üreticilerin kullanmasını sağlıyor.

DEICO, beyaz eşya, otomotiv ve tarım alanında üretim bandında kullanılan ve ürünlerin tüketiciye doğru şekilde ulaşmasını sağlayan yüksek teknolojili test cihazlarını ana üreticilerin hizmetine sunuyor.
Anadolu Ajansı
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