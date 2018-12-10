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10 parmağında 10 marifet

30 sertifikası, 2 diploması olan kadın muhtar adayı Esin Büyükkürkçü: - "Kadınlarımız hiçbir zaman önlerine çıkan engellerden korkmasınlar"
10 Aralık 2018 23:21
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10 parmağında 10 marifet

Kayseri'de 2 üniversite mezunu 41 yaşındaki Esin Büyükkürkçü, direksiyon usta eğiticiliği, dalış eğitmenliği, fotoğrafçılık ve gönüllü öğretmenliğin yanı sıra mahallesine hizmet verebilmek için muhtar aday adayı oldu. Kadınlara seslenen Büyükkürkçü, "Hiçbir zaman önlerine çıkan engellerden korkmasınlar" dedi.

Kayseri'de 2 çocuk annesi 41 yaşındaki Esin Büyükkürkçü, 2 üniversite bitirdi ve 3'üncü üniversitesinden de mezun olmak üzere. Kas hastalığı dolayısıyla ağırlaştıktan sonra kendine zaman ayıramayan Büyükkürkçü, doktorunun 'Kafanı dağıtacak bir şeyler yapman lazım' önerisinin ardından kendini kurslara verdi. Açılan kurslara katılarak 30 kursu başarıyla tamamlayan Büyükkürkçü, aynı zamanda 3 yıldızlı dalışçı.

Oturduğu Konaklar Mahallesindeki insanlara da hizmet edebilmek için muhtar adaylığını açıklayan Esin Büyükkürkçü, "Şu ana kadar İktisat Fakültesi ve Turizm Seyahat Fakültesi mezunuyum. Şu anda da Fotoğrafçılık ve Kameramanlık bölümünü bitirmek üzereyim. Aynı zamanda 3 yıldız lisanlı dalıcıyım. Boş zamanlarında ZİÇEV'de gönüllü öğretmenlik yapıyorum. Orada down sendromlu, otizmli ve diğer engelli çocuklarımızla takı toka yapıyoruz. Aynı zamanda direksiyon usta eğiticisiyim. Halen aktif olarak çalışıyorum. Annem ve babam kanser hastasıydı. Hayatımın son 17 yılı hastanelerde geçti. Kardeşlerimle beraber anne ve babama baktık. Bende de kas hastalığı var. Bir ara kendimi kaldırıp saçımı dahi yıkayamıyordum. Yerlerde sürüklenerek yürüdüğüm zamanlar çok oldu. Doktorum bana 'Kafanı dağıtacak işler yapman lazım' dedi. Bende bu önerinin ardından kalan zamanlarımda kendimi kurslara verdim. İnsanlara faydalı olmak çok güzel bir şey. Onun tadına vardım. 3 ayda aynı zamanda 3 kursa gittiğim oldu. Hemen hemen bütün belgeleri aldım. Aynı zamanda da Konaklar Mahallesi Muhtar adayıyım. Mahallede de insanlara yardım etmeyi çok seviyorum. Muhtarlık fikrini de kafama çevremdeki insanlar koydu" ifadelerini kullandı.

Kadınlara seslenen Büyükkürkçü, "Kadınlarımızda hiçbir zaman önlerine çıkan engellerden korkmasınlar. İçlerinde ne varsa gerçekleştirsinler. Hayal kurmaktan korkmasınlar. 'Hayalim gerçekleşir mi ki' diye düşünmesinler, 'Ben bu hayali kuruyorum günün birinde gerçekleşecek' diyerek adım atarlarsa hayallerinin gerçekleşeceklerini görecekler" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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