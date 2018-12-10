1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü göreve başladı
10 Aralık 2018 23:31
Yazdır
Aydın İl Milli Eğitim Müdürü göreve başladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Aydın İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Seyfullah Okumuş göreve başladı.

İzmir Güzelbahçe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürütürken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Aydın İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Seyfullah Okumuş, Aydın'a gelerek göreve başladı.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çiçekle karşılanan Okumuş, Aydınlı olarak bu göreve atanmanın heyecanını yaşadığını ifade ederek, "Aydınımız, kültüreli tarihi ve turistik açıda ülkemizin en güzide şehirlerinden biridir. Aydınımızın eğitim anlamında hak ettiği değere ulaşabilmesi için elimden gelen tüm gayreti göstereceğimi bildirmek isterim. Öğrencilerimizin akademik becerileri ile birlikte sosyal becerilerini destekleyerek, ülkemizin geleceğine yön veren, enerjisini ve yeteneğini ülkemiz için sarf eden bireyler olmaları için gayret edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hedef edindiğimiz 2023 vizyonuna ulaşabilmek için var gücümüzle çalışacağız. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un kamuoyu ile paylaştığı 2023 Vizyon Bildirimi Belgesi'nde ele alınan gelişim alanlarını, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün önümüzdeki beş yıllık stratejikyönetim süreci ile bütünleştireceğiz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,951 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye 5 yılda yaklaşık 26,5 milyon e-vize verdi
10 Aralık 2018 22:56		 Muğla'da kış lastiği zorunluluğu getirildi
10 Aralık 2018 22:26
Edirne'de taklit ürün satanlar yandı!
10 Aralık 2018 21:36		 Hayat kurtaran köpekleri yetiştiriyor
10 Aralık 2018 21:05
Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte ek vergi getirilen ürünler
10 Aralık 2018 20:17		 Lastiklerim dört mevsim dese de cezadan kurtulamadı
10 Aralık 2018 18:52
'Elektronik tebligat' 1 Ocak'ta devrede
10 Aralık 2018 14:23		 Tarım'dan unvan değişikliği atama ve tercih işlemleri duyurusu
10 Aralık 2018 14:13
Plastik poşetleri ücretsiz verenlere ceza
10 Aralık 2018 14:12		 2021'de her yerde depozito makinaları olacak!
10 Aralık 2018 13:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Görev yaptığınız okul iki ayrı okula ayrılırsa hangi okula, nasıl atanmalısınız?
AK Parti'li vekilin acı günü
11 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları
TSK'dan Afrin'e askeri araç sevkiyatı
'Her gördükleri sakallıyı DAEŞ'çi sanıyorlar'
120 TL ve üzeri sepette %20 indirim
Sezonun en iyileri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kültürel müslüman 3
yerel seçim 5
kaktüs 2
antidepresan içerken etrafındakilere de ikram etmek 1
mutluluk veren kokular 2
savcı sayan 1
fethullah gülen darbe planlayabilecek biri değil 2
herkese benden çay 3
burnunu sokmak 2
benimo 4
SON İLANLAR
Tarım Kredi Kooperatifleri 45 personel alacak
Karacasu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Birecik Belediyesi 30 İşçi Alacak
Isparta İl Özel İdaresi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Düzeltildi
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam