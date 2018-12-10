Aydın İl Milli Eğitim Müdürü göreve başladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Aydın İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Seyfullah Okumuş göreve başladı.

İzmir Güzelbahçe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürütürken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Aydın İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Seyfullah Okumuş, Aydın'a gelerek göreve başladı.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çiçekle karşılanan Okumuş, Aydınlı olarak bu göreve atanmanın heyecanını yaşadığını ifade ederek, "Aydınımız, kültüreli tarihi ve turistik açıda ülkemizin en güzide şehirlerinden biridir. Aydınımızın eğitim anlamında hak ettiği değere ulaşabilmesi için elimden gelen tüm gayreti göstereceğimi bildirmek isterim. Öğrencilerimizin akademik becerileri ile birlikte sosyal becerilerini destekleyerek, ülkemizin geleceğine yön veren, enerjisini ve yeteneğini ülkemiz için sarf eden bireyler olmaları için gayret edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hedef edindiğimiz 2023 vizyonuna ulaşabilmek için var gücümüzle çalışacağız. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un kamuoyu ile paylaştığı 2023 Vizyon Bildirimi Belgesi'nde ele alınan gelişim alanlarını, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün önümüzdeki beş yıllık stratejikyönetim süreci ile bütünleştireceğiz" dedi.