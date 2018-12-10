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ÖSYM Başkanı'ndan, ALES sonuçları cevabı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2018/3 ALES sonuçlarını, yüksek lisans ve doktora başvuruları öncesine yetiştirmeye çalıştıklarını belirtti.
10 Aralık 2018 23:39
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ÖSYM Başkanı'ndan, ALES sonuçları cevabı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabında bir takipçisinin sorusunu cevapladı.

Aygün, takipçisinin;

"Sayın @halis_aygun @OSYMbaskanligi Ales 2018 /3 sonuçlarının 20 aralık'dan önce açıklanmasını talep ediyoruz. Bir çok üniversitenin ara dönemde yüksek lisans ve doktora başvuruları 20 aralıktan önce bitiyor. Ales sonuçları başvurulara yetişmiyor."

şeklindeki sorusuna

"Başvurulara yetiştiririz inşallah" şeklinde cevap verdi.

Aygün başka bir takipçisinin

"Başkanım yds sonuçları da 3 gün farkla kpss tercihlerine yetişmiyor. Sayın başkanım bu konuya da el atsanız?" şeklindeki sorusuna da

"Sonuçları tercihler bitmeden açıklarız inşallah" şeklinde cevap verdi.

Memurlar.Net
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