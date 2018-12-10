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Saç ekimi hakkında önemli uyarılar

Saç Ekim Merkezi Direktörü Yasemin Gülgör, saç ekimi hakkında bilinmesi gerekenleri anlatarak, özellikle saç ekimi operasyonu sonrası terlemenin önlenmesine dikkat çekti. Gülgör, "Operasyon sonrası terleme olmaması için 1 ay ağır spora izin vermiyoruz. Deniz veya havuza girecekler ise ilk 15 gün dikkatli olmalılar" şeklinde uyardı.
10 Aralık 2018 23:43
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Saç ekimi hakkında önemli uyarılar

Saç Ekim Merkezi Direktörü Yasemin Gülgör, saç ekimi hakkında bilinmesi gerekenleri anlatarak, özellikle saç ekimi operasyonu sonrası terlemenin önlenmesine dikkat çekti. Gülgör, "Operasyon sonrası terleme olmaması için 1 ay ağır spora izin vermiyoruz. Deniz veya havuza girecekler ise ilk 15 gün dikkatli olmalılar" şeklinde uyardı.

Saç Ekim Merkezi Direktörü Yasemin Gülgör, vücut kıllarıyla ekim yapılmasının kalıcı sonuçlar vermeyeceğini belirtti. Gülgör, bu konuya açıklık getirerek, "Hastalarımız 'vücut kıllarından saç ekimi yapılır mı?' diye soruyor. Vücut kıllarının ömrü kısadır. Ensedeki saç kökleri daha dayanıklıdır ve daim kalır" dedi. Gülgör, hastaların bir uzmana başvurmadan internette okudukları bilgilerle saç ekim operasyonuna karar vermelerini doğru bulmadığını iletti. Gülgör, "Ense analizi ve ekim yapılacak bölgenin sağlıklı olup olmadığı bir uzman tarafından kontrol edilmelidir. Hastalar, internetten araştırarak operasyona karar vermemelidir" şeklinde konuştu.

1 ay ağır spor yapmama şartı

Özel Gazi Hastanesi Saç Ekim Merkezi Direktörü Yasemin Gülgör, saç ekimi operasyonunun yan etkisi olmadığını anlatarak, operasyonun yapılacağı ortamın hastanın sağlığı açısından steril olması gerektiğini dile getirdi. Gülgör, "Saç ekiminin bir yan etkisi olmamakla birlikte, herhangi bir komplikasyonlara yer vermemek adına operasyonun ameliyathane ortamında steril şartlar altında gerçekleşmesi gerekmektedir. Saç ekimi sonrası uzmanlar tarafından yıkama ve pansuman hakkında detaylı bilgi verilmelidir. Yatış pozisyonları, kişinin başını çarpmaması ve steril ortamlarda koruması için uzmanların verdiği bilgilere dikkatle uyulmalı. Operasyon sonrası terleme olmaması için 1 ay ağır spora izin vermiyoruz. Deniz veya havuza girecekler ise, ilk 15 gün dikkatli olmalılar. Hastaların operasyon sonrasında hastanede kalmalarına gerek yoktur. Bir gün sonra pansuman için hastalarımızı davet ediyoruz. Dördüncü gün ilk yıkamalarını yaparız. Onuncu gün ise son yıkama yapılır ve hastalar normal hayatlarına dönebilirler. Üçüncü ayda saçlar çıkmaya başlar. Saçların çıkması 1 ile 1.5 yıl sürecektir" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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