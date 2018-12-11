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11 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları

11 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları
11 Aralık 2018 00:01
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11 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları

1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Reform Eylem Grubu'nun 5. Toplantısı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün ev sahipliğinde, Dışişleri Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla yapılacak. Toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

(Ankara/11.00)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam Çam Otel'de düzenlenecek 5. Uluslararası Siber Suçlar Çalıştayı Kapanış Programı'na katılacak.

(Ankara/09.30)

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi Genişletilmiş Yürütme Kurulu Toplantısına ve Türkiye-Azerbaycan İş Forumuna katılacak. Bakan Pakdemirli, TİKA Bakü Koordinatörlüğünü ve Yunus Emre Enstitüsü Bakü Türk Kültür Merkezini ziyaret edecek.

(Bakü)

4- TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının 2019 yılı bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eskişehir Ticaret Odası TÜYAP Fuar Merkezi ve Vehbi Koç Kongre Merkezi açılış töreni ile Ankara Sincan 1. OSB'de Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (Model Fabrika) açılış törenine katılacak.

(Eskişehir/Ankara/11.00/15.30)

2- Türkiye - AB Karma İstişare Komitesi (KİK) Türkiye Kanadı Üyeleri, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret edecek.

(Ankara/11.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin, Borsa İstanbul'da 20. Olağan Genel Kurulu gerçekleşecek.

(İstanbul/13.30)

5- Hazine, 2 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Fransa ve Belçika'da "sarı yeleklilerin" düzenlediği protestoların yansımaları takip ediliyor.

(Paris/Brüksel)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

3- Yemen'de yaşanan insani krizle ilgili gelişmeler takip edilecek.

(Sana/Ankara)

GÜNCEL

1- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.

(Riyad/Washington/Ankara)

2- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahındaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı dava Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)

- Örgütün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanığın yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda bulunan ÖKK'yi ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı dava Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)

KÜLTÜR SANAT

1- İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 16. İstanbul Bienali'nin detayları basın toplantısında açıklanacak.

(İstanbul/16.30)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C ve D gruplarında 6. ve son hafta maçları yapılacak.

- D Grubu'nda yer alan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Portekiz temsilcisi Porto'yu konuk edecek.

(İstanbul/20.55)

2- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nın 9. haftasında B Grubu'nda TOFAŞ, Fransa temsilcisi Limoges ile TOFAŞ Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(Bursa/20.00)

3- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında D Grubu'nda Beşiktaş Sompo Japan, Almanya temsilcisi medi Bayreuth'u BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleks'nde konuk edecek.

(İstanbul/20.00)
Anadolu Ajansı
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