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AK Parti'li vekilin acı günü

AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe'nin babası Halil Menekşe tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
11 Aralık 2018 00:06
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AK Parti'li vekilin acı günü

AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe'nin babası Halil Menekşe tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe'nin babası Halil Menekşe, Kayseri'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında acı haberi alan Milletvekili Menekşe'nin babasının cenazesini almak üzere Ankara'dan Kayseri'ye hareket ettiği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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