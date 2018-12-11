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TSK'dan Afrin'e askeri araç sevkiyatı
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin bölgesine gönderilen askeri araçlar, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçiş yaptı.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin bölgesine gönderilen askeri araçlar, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçiş yaptı.
Türkiye'deki çeşitli bölgelerden gönderilen 30 zırhlı araç Hatay'a geldi. Kırıkhan ilçesinden geniş güvenlik önlemleri altında geçen konvoy, Afrin'deki birliklere doğru hareket etti. Afrin'deki birliklere sevk edilen araçların takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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