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Kavgaya karışıp kaçarken polis otosuna çarptılar
Çorum'da kavgaya karıştırdıktan sonra otomobille kaçan şüpheliler polis otosuna çarptı. Araçlarda maddi hasar oluşurken 3 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, Bahçelievler mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, silahlı bir kavgaya karıştıkları iddia edilen K.G., M.Ö. ve E.T. isimli şüpheliler olayın ardından otomobil ile kaçmaya başladı. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili takip eden ekipler, aracı bir ilkokulun önünde durdurmaya çalıştı. Kaçmaya çalışan şüpheliler polislerin bulunduğu ekip otosuna çarptı. Polisler, kazanın ardından otomobilde bulunan zanlıları gözaltına alırken, kavga sırasında bacağından silahla yaralandığı öğrenilen bir kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüphelilere ait otomobil ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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