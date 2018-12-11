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Bahçeli: Erdoğan ile bu hafta görüşmeyi bekliyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bu hafta içinde uygun bir tarihte görüşmeyi beklediklerini belirtti.
11 Aralık 2018 01:44
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Bahçeli: Erdoğan ile bu hafta görüşmeyi bekliyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bu hafta içinde uygun bir tarihte görüşmeyi beklediklerini belirtti.

TBMM Genel Kurulunda, 2019 yılı bütçesinin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkanlık Divanının arkasındaki bölümde bir araya gelerek, bir süre sohbet etti.

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, Cumhur İttifakı kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme tarihine ilişkin soru üzerine, bu hafta içinde, uygun bir tarihte görüşmeyi beklediklerini bildirdi.

Bahçeli, Genel Kurulda yaşanan gerginliğe ilişkin bir soru üzerine, "Böyle şeyler olabiliyor, görüşmelere devam edildi." dedi.
Anadolu Ajansı
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