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Bahçeli: Erdoğan ile bu hafta görüşmeyi bekliyoruz
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bu hafta içinde uygun bir tarihte görüşmeyi beklediklerini belirtti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bu hafta içinde uygun bir tarihte görüşmeyi beklediklerini belirtti.
TBMM Genel Kurulunda, 2019 yılı bütçesinin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkanlık Divanının arkasındaki bölümde bir araya gelerek, bir süre sohbet etti.
Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, Cumhur İttifakı kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme tarihine ilişkin soru üzerine, bu hafta içinde, uygun bir tarihte görüşmeyi beklediklerini bildirdi.
Bahçeli, Genel Kurulda yaşanan gerginliğe ilişkin bir soru üzerine, "Böyle şeyler olabiliyor, görüşmelere devam edildi." dedi.
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