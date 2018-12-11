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11 Aralık 2018 tarihli atama kararı yayımlandı
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyeliğine, Fecir ALPTEKİN'in Atanması Hakkında Karar Yayımlandı.
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyeliğine, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 21 inci maddesi gereğince Fecir ALPTEKİN atanmıştır.
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