1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Jandarma ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'ne 37 memur alınacak

Jandarma Genel Komutanlığı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına açıktan 37 devlet memuru alımı için uygulamalı meslek bilgisi ve mülakat sınavı yapılacak
11 Aralık 2018 06:10
Yazdır
Jandarma ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'ne 37 memur alınacak

Jandarma Genel Komutanlığı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına açıktan atama ile 37 devlet memuru alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarında istihdam edilmek üzere 33, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında istihdam edilmek üzere 4 olmak üzere toplam 37 açıktan devlet memuru alımı gerçekleştirilecek.

Başvurular 11-26 Aralık tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak. Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, alım yapılacak devlet memuru branşları, alım şartları ve diğer detaylar www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr adreslerinde yer alan duyurularda ilan edilecek.

Başvuracak adayların Türk vatandaşı olmaları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartları taşımaları, 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (2018 KPSS) girmiş olmak ve başvuru kılavuzunda unvanların karşısında belirtilen puan türünden belirtilen en az puanı almış olmaları gerekiyor.

Adayların yapılacak uygulamalı meslek bilgisi ve mülakat sınavlarında başarılı olmaları durumunda, sevk edilecekleri hastanelerden "Sivil Memur Adayı Olur" kararını içeren sağlık raporu almaları isteniyor
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 908 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
ÖSYM Başkanı'ndan, ALES sonuçları cevabı
10 Aralık 2018 23:39		 Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 2019 yılında alınacak personel sayısını açıkladı
10 Aralık 2018 17:45
Yetki devri sonrasında üniversitelerin mevzuata aykırı ilanları
10 Aralık 2018 14:05		 Öğretmen adaylarına sözlü sınavda, neler soruluyor?
10 Aralık 2018 09:30
2018 DHBT alan bilgisi sınavı tamamlandı
09 Aralık 2018 11:15		 e-YDS 2018/12 İngilizce sonuçları açıklandı
08 Aralık 2018 19:07
VDK, müfettiş yardımcılığı sınavını iptal etti
06 Aralık 2018 18:30		 Zabıt katipliği nihai sınav sonuçları 2 aydır açıklanmıyor
06 Aralık 2018 15:23
6 aylık iş için uzun kuyruklar oluştu
05 Aralık 2018 21:32		 Öğretmen atamalarında sözlü sınav açmazı
05 Aralık 2018 15:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Tarihçi Uğurluel'i Maceracı 'Murat Yeni' ele verdi
FETÖ'nün yeni Gezi tezgahı: Sarı yelekliler
Poşetten gelen para bisiklete yol olacak
Görev yaptığınız okul iki ayrı okula ayrılırsa hangi okula, nasıl atanmalısınız?
'Hababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydı
Cinayeti planlayıp, Doçent'i eve çağırmışlar
'Vatandaş lehine bir bütçeden söz edemeyiz'
'207 sayısına ulaşan üniversitelerimizde niteliği arttıracağız'
Ankara'ya kayak merkezi geliyor
AK Parti'de değişim sırası ilçelerde
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
trollemek 1
günaydın sözlük 2
savcı sayan 2
sözlükte gün yapmaya karar vermek 8
medipol başakşehir 2
ibrahimovic'in beşiktaş'a transfer olması 1
hakiki tosun paşa benim 1
sıcak salep 1
kültürel müslüman 3
partizan 3
SON İLANLAR
Çankırı Orta SYDV Personel Alım İlanı
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 124 İşçi Alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Memur Alım İlanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜBİTAK Uzman Personel Alım İlanı
Tarım Kredi Kooperatifleri 45 personel alacak
Karacasu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Birecik Belediyesi 30 İşçi Alacak
Isparta İl Özel İdaresi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam