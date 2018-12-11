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Ailesini katletmişti, yakalanacağını anlayınca intihar etti

Osmaniye'de aile katliamı yapan adam yakalanacağını anlayınca intihar teşebbüsünde bulundu. Eşini ve oğlunu öldüren Kemal E. Jandarma tarafından yaralı şekilde yakalandı
11 Aralık 2018 06:40
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Ailesini katletmişti, yakalanacağını anlayınca intihar etti

Osmaniye'de eşi ve oğlunu öldüren, iki çocuğunu da yaraladıktan sonra kaçan zanlı, jandarma timlerini görünce silahı başına dayayarak ateş etti. Yaralanan zanlı hastaneye kaldırıldı.

Merkeze bağlı Dereli köyünde tartıştığı eşi ve 3 çocuğuna tabancayla ateş açan Kemal E. olay sonrası kaçmış, jandarma bölgede geniş çaplı araştırma başlatmıştı.

Jandarma timleri, köye yakın ormanlık alanda Kemal E'nin izine rastladı. Jandarma timlerini gören Kemal E, olayı gerçekleştirdiği tabancayı başına dayayarak ateş etti.

Yaralanan Kemal E. Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Zanlının tedavisinin ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüleceği bildirildi.

OLAY

9 Aralık'ta akşam saatlerinde, merkeze bağlı Dereli köyünde Kemal E, eşi ve 3 çocuğuna tabancayla ateş açmış, zanlının eşi Hürü E. ile oğlu Oğuzhan E. hayatını kaybetmiş, yaralanan Didem E. ve Emre E. hastaneye kaldırılmıştı.
İhlas Haber Ajansı
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