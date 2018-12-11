Sincan Cezaevinde mahkumların sosyal ortamı

Adalet Bakanlığı, cezaevlerini çağdaş bir ceza infaz sistemi uyarınca yeniden yapılandırma çalışmalarını sürdürüyor. Cezaevlerinde mahkumların sosyalleşmeleri ve cezaevi sonrası hayata adapte olabilmeleri için farklı eğitim ve sosyal etkinliklere imza atılıyor.

EĞİTİM HAYATLARINA DEVAM İÇİN TEŞVİK EDİLİYOR

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler, eğitim hayatlarına devam etmeleri için teşvik ediliyor. Bu kapsamda çeşitli seviyelerde okuma yazma kursları düzenleniyor. Sadece okuma yazma öğretmekle de yetinilmiyor; tutuklu ve hükümlülerin eğitim hayatlarını sürdürmeleri için de açık öğretim ortaokulu, lisesi ve üniversitesine devamları sağlanıyor. Örgün eğitim kurumlarında da eğitimlerini sürdüren tutuklu ve hükümlüler bulunuyor.

CEZAEVLERİNDE BULUNAN 37 BİN 266 KİŞİ EĞİTİMİNİ SÜRDÜRÜYOR

Cezaevlerinde başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında son bir yılda 4 bin 500 tutuklu ve hükümlüye okuma yazma öğretildi. Cezaevlerinde eğitim hayatını sürdürenlerin sayısı ise 37 bin 266. Bunların içinde yüksek lisans ve doktora öğrencileri de bulunuyor. 499 tutuklu ve hükümlü yüksek lisansa, 138 kişi ise doktora eğitimine devam ediyor. Cezaevlerinde bulunan çeşitli ülkelerden onlarca yabancı tutuklu ve hükümlüye de Türkçe öğretiliyor.

BİR ÇOK ALANDA MESLEK EDİNDİRME KURSLARI DÜZENLENİYOR

Cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülerin sosyal gelişimlerine yönelik de önemli düzenlemeler hayata geçiriliyor. Meslek edindirme kursları ile tutuklu ve hükümlüler meslek sahibi edindirilirken, sosyal donatılarla da sosyalleşmeleri sağlanıyor.

HABERTÜRK GÖRÜNTÜLEDİ

Habertürk, Sincan 2 No'lu L Tipi Cezaevi'nde tüm bu çalışmaları yerinde görüntüledi. Tutuklu ve hükümlülerin eğitim gördüğü sınıflara girdi, meslek edindirme kurslarını gezdi. 2 bin 500 dolayında tutuklu ve hükümlünün bulunduğu cezaevinde, bilgisayar sınıfı, kütüphane, bilardo masaları, masa tenisi, langırt, kapalı ve açık spor salonu, hatta iki de halı saha var. Tutuklu ve hükümlüler, bu sosyal etkinliklerden belirli zamanlarda ve şartlarda faydalandırılıyor.

"121 YABANCI TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ TÜRKÇE OKUYUP YAZABİLİYOR"

Cezaevi öğretmeni Aydın Keçeci, cezaevinde bulunan okuma yazma sınıfında ve ders sırasında faaliyetlerini anlattı. Keçeci özetle şunları söyledi: "Hükümlü ve tutukluları topluma kazandırılması ve meslek sahibi olması için kurumuzda çeşitli meslek kursları düzenlenmektedir. Dekoratif ahşap süsleme, resim, gümüş işleme ve daha niceleri...Bunun yanında çok çeşitli eğitim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyoruz. Okuma yazma bilmeyenlere yönelik okuma yazma kursları düzenliyoruz. Tutuklu ve hükümlüler cezaevine gelir gelmez ön görüşmede eğitim durumunu belirleyip ona göre bir program yapıyoruz. Okuma yazma insanın yaşamının sonuna kadar kullanacağı bir kazanım. Biz de bu kazanımı sağlamaya çalışıyoruz. Yabancılara yönelik Türkçe öğretimi kursları da gerçekleştiriyoruz. Kurumuzda 121 yabancı tutuklu ve hükümlünün Türkçe okur yazar olmasını sağladık. Sosyal ve kültürel faaliyetlerle de tutuklu ve hükümlülerin boş zamanlarını verimli geçirmeleri amaçlanmaktadır. Konser, münazara, bilgi yarışması, drama, tiyatro gibi etkinlikler de gerçekleştiriyoruz. 6 bin 200 kitaptan oluşan bir kütüphanemiz de mevcut. Tutuklu ve hükümlüler her 15 günde bir bu kütüphaneden üç kitap alabiliyor."