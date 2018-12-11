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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

Antalya'nın doğusu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Bartın, Düzce, Zonguldak, Kocaeli, Sakarya ve Yalova ile zamanla Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir
11 Aralık 2018 06:30
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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Edirne ve Kırklareli dışında ülke genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden itibaren Karadeniz'in iç kesimleri İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Antalya'nın doğusu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Bartın, Zonguldak, Düzce, Kocaeli, Sakarya ve Yalova ile zamanla Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkenin batı kesimlerinde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Marmara ve Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Antalya'nın doğusu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Bartın, Düzce, Zonguldak, Kocaeli, Sakarya ve Yalova ile zamanla Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Doğu Anadolunun kuzey ve doğusun ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde bu akşam saatlerinden itibaren görülecek kar yağışlarının yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ulaşımda aksamalar, doğalgaz ve baca kaynaklı zehirlenmeler, ağaç devrilmesi vb.) karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
Memurlar.Net
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