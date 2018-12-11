Sessiz sedasız 'YPG ordusu' kuruluyor

Türkiye ile Suriye'de çözüm için bir yandan kritik görüşmeler gerçekleştiren ABD bir yandan da Suriye'nin kuzeyinde Ankara'nın büyük tepkisine karşın YPG'ye verdiği desteği sürdürüyor. ABD Genelkurmay Başkanı Dunford, IŞİD ile mücadele gerekçesiyle bölgede 35-45 bin 'SDG'liye daha askeri eğitim verilip donatmayı hedeflediklerini açıkladı.

Türkiye ile ABD arasındaki en büyük kriz başlıklarından biri olan Washington'un Suriye'nin kuzeyinde ana gövdesini YPG'nin oluşturduğu SDG'ye (Suriye Demokratik Güçleri) desteği kritik bir aşamaya geldi. Ankara ve Washington'un bölgede istikrar ve işbirliği için başta Menbiç olmak üzere yaptıkları tüm anlaşmalar, toplantılara karşın ABD yine bildiğini okumaya devam ediyor. Şu ana kadar binlerce uçak dolusu silah ve cephaneyi bölgeye yığan onbinlerce SDG'liyi de eğitip donatan Washington yeni bir adım daha atıyor. ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford Suriye'de 8 bin Suriye Demokratik Güçleri (HSD) savaşçısını eğittiklerini belirterek 40 bin savaşçıya daha eğitim verileceğini açıkladı. "SDG ile büyük bir iş başardık. Ancak yolumuz henüz bitmedi. Önümüzde uzun bir süreç var. Bölgenin yeniden imarı ve stabilizasyonu izin yapacak çok işimiz var" diyen konuşan ABD'li komutan Washigton Post gazetesine yaptığı özel açıklamalarda SDG'ye askeri desteği sürdüreceklerinini altını çizdi. "Suriye'nin doğusunda istikrarı sağlamak için 35-40 bin kadar yerel gücün eğitilip donatılması bekleniyor. Şu anda bunun yüzde 20'si kadarını (yaklaşık 8 bin) tamamlamış durumdayız" dedi.

Dunford yaptığı açıklamada, Suriye'nin doğusunda IŞİD üyelerinin bulunduğu için bu kararı aldıklarını belirterek, yakın zamanda Suriye'den çekilme planlarının bulunmadığını söyledi.

Pentagon, 2019 bütçesinde, Suriye Demokratik Güçleri'ne eğit-donat için 300 milyon, kurulması planlanan sınır güvenlik gücü için de 250 milyon dolar ayırmıştı.