1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sessiz sedasız 'YPG ordusu' kuruluyor

Menbiç masasında Ankara'ya 'somut ilerleme' sözü veren ABD, perde gerisinde bölgeyi uçuruma sürükleyecek hamleler yapıyor. Sınırda gözlem noktaları kuran Washington'un son kaos adımını Genelkurmay Başkanı dile getirdi: Fırat'ın doğusunda 40 bin yerel gücü eğiteceğiz
11 Aralık 2018 07:00
Yazdır
Sessiz sedasız 'YPG ordusu' kuruluyor

Türkiye ile Suriye'de çözüm için bir yandan kritik görüşmeler gerçekleştiren ABD bir yandan da Suriye'nin kuzeyinde Ankara'nın büyük tepkisine karşın YPG'ye verdiği desteği sürdürüyor. ABD Genelkurmay Başkanı Dunford, IŞİD ile mücadele gerekçesiyle bölgede 35-45 bin 'SDG'liye daha askeri eğitim verilip donatmayı hedeflediklerini açıkladı.

Türkiye ile ABD arasındaki en büyük kriz başlıklarından biri olan Washington'un Suriye'nin kuzeyinde ana gövdesini YPG'nin oluşturduğu SDG'ye (Suriye Demokratik Güçleri) desteği kritik bir aşamaya geldi. Ankara ve Washington'un bölgede istikrar ve işbirliği için başta Menbiç olmak üzere yaptıkları tüm anlaşmalar, toplantılara karşın ABD yine bildiğini okumaya devam ediyor. Şu ana kadar binlerce uçak dolusu silah ve cephaneyi bölgeye yığan onbinlerce SDG'liyi de eğitip donatan Washington yeni bir adım daha atıyor. ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford Suriye'de 8 bin Suriye Demokratik Güçleri (HSD) savaşçısını eğittiklerini belirterek 40 bin savaşçıya daha eğitim verileceğini açıkladı. "SDG ile büyük bir iş başardık. Ancak yolumuz henüz bitmedi. Önümüzde uzun bir süreç var. Bölgenin yeniden imarı ve stabilizasyonu izin yapacak çok işimiz var" diyen konuşan ABD'li komutan Washigton Post gazetesine yaptığı özel açıklamalarda SDG'ye askeri desteği sürdüreceklerinini altını çizdi. "Suriye'nin doğusunda istikrarı sağlamak için 35-40 bin kadar yerel gücün eğitilip donatılması bekleniyor. Şu anda bunun yüzde 20'si kadarını (yaklaşık 8 bin) tamamlamış durumdayız" dedi.

Dunford yaptığı açıklamada, Suriye'nin doğusunda IŞİD üyelerinin bulunduğu için bu kararı aldıklarını belirterek, yakın zamanda Suriye'den çekilme planlarının bulunmadığını söyledi.

Pentagon, 2019 bütçesinde, Suriye Demokratik Güçleri'ne eğit-donat için 300 milyon, kurulması planlanan sınır güvenlik gücü için de 250 milyon dolar ayırmıştı.

Karar
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 3,044 defa okundu. 4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
AK Parti'de değişim sırası ilçelerde
11 Aralık 2018 07:55		 TCG Anadolu KKTC'de demirleyebilir
11 Aralık 2018 07:20
'207 sayısına ulaşan üniversitelerimizde niteliği arttıracağız'
11 Aralık 2018 06:20		 11 Aralık 2018 tarihli atama kararı yayımlandı
11 Aralık 2018 01:57
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Kurum Kimlik Kartı Yönetmeliği
11 Aralık 2018 01:51		 'Vatandaş lehine bir bütçeden söz edemeyiz'
11 Aralık 2018 01:46
Bahçeli: Erdoğan ile bu hafta görüşmeyi bekliyoruz
11 Aralık 2018 01:44		 'Her gördükleri sakallıyı DAEŞ'çi sanıyorlar'
11 Aralık 2018 00:44
TSK'dan Afrin'e askeri araç sevkiyatı
11 Aralık 2018 00:37		 AK Parti'li vekilin acı günü
11 Aralık 2018 00:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Tarihçi Uğurluel'i Maceracı 'Murat Yeni' ele verdi
FETÖ'nün yeni Gezi tezgahı: Sarı yelekliler
Poşetten gelen para bisiklete yol olacak
Görev yaptığınız okul iki ayrı okula ayrılırsa hangi okula, nasıl atanmalısınız?
'Hababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydı
Cinayeti planlayıp, Doçent'i eve çağırmışlar
'Vatandaş lehine bir bütçeden söz edemeyiz'
'207 sayısına ulaşan üniversitelerimizde niteliği arttıracağız'
Ankara'ya kayak merkezi geliyor
AK Parti'de değişim sırası ilçelerde
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
trollemek 1
günaydın sözlük 2
savcı sayan 2
sözlükte gün yapmaya karar vermek 8
medipol başakşehir 2
ibrahimovic'in beşiktaş'a transfer olması 1
hakiki tosun paşa benim 1
sıcak salep 1
kültürel müslüman 3
partizan 3
SON İLANLAR
Çankırı Orta SYDV Personel Alım İlanı
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 124 İşçi Alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Memur Alım İlanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜBİTAK Uzman Personel Alım İlanı
Tarım Kredi Kooperatifleri 45 personel alacak
Karacasu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Birecik Belediyesi 30 İşçi Alacak
Isparta İl Özel İdaresi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam