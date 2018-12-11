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TCG Anadolu KKTC'de demirleyebilir

Türkiye'nin bugüne kadar gerginliği daha da tırmandırmamak için sürekli olarak dikkatli davrandığı 'KKTC'de deniz üssü kurulması' fikrinin ete kemiğe bürünmesi yolunda atılan ilk adımlar, mavi vatanda yeni bir sürecin en önemli işaretlerinden biri olarak görülüyor. Konunun uzmanlarına göre, Karadeniz ve Akdeniz'de aynı anda atılan adımlar kararlılığın göstergesi. KKTC'deki alanın büyüklüğü ise TCG Anadolu'nun bile buradaki üste misafir olabileceği yorumlarına neden oldu
11 Aralık 2018 07:20
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TCG Anadolu KKTC'de demirleyebilir

Son günlerde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı üzerinden medyaya yansıyan iki farklı haber Türkiye'nin 'mavi vatan' olarak kabul ettiği deniz sularında gelecek dönemlerdeki muhtemel adımlarını göstermesi açısından büyük önem taşıyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın, Sürmene'de kuracağı üsle ilgili tahsis talep yazıları ilçedeki ilgili kurumlara ulaşması ve yaklaşık 400 askerin bölgeye gideceğinin açıklanması, Karadeniz'de tansiyonun yükseldiği döneme geldi.

Doğu Akdeniz'de ise Rum Yönetimi'nin attığı adımların ardından alınan "280 bin dönümlük deniz üssü kurulması" kararı da Türkiye'nin gelecek dönemde bölgedeki kararlılığını göstermesi açısından son derece önemli sayılıyor.

"Karadeniz'deki adım yeni alınan bir karar değil"

Türkiye ve Etki Alanındaki Bölgeler Savunma Analisti Turan Oğuz, Sürmene'deki üsle ilgili gelişmelerin son dönemlerdeki Kerç Boğazı ekseninde yaşananlarla direkt ilgili olmadığını söyledi.

Türkiye Ada'daki dengeyi bozmamak adına bugüne kadar dikkatli davrandı

Geçen Ağustos ayında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Dışişleri Bakanlığına öneri olarak sunulan, Kıbrıs'ta egemen bir deniz üssü inşası için çalışmalarının tamamlanması yönündeki haberleri de değerlendiren Oğuz, şöyle devam etti:

Bu uzun süredir üzerinde düşünülen bir konuydu. Ancak Türkiye Ada'daki dengeler konusunda çok dikkatli davranıyordu.

"Aksaz Deniz Üssü'nün 7 katından büyük olacak"

KKTC'de kurulacak deniz üssünün yaklaşık 280 bin dönümlük dev bir alana inşa edilmesinin beklendiğini hatırlatan Oğuz, şöyle devam etti:

"Marmaris'te bulunan Aksaz Deniz Üssü'nün yaklaşık 40 bin dönümlük bir araziye kurulu olduğunu düşünürsek KKTC'deki bu adımın ne denli büyük olduğunu daha iyi anlarız. Burada kurulacak üs Aksaz'ın 7 katından büyük olacak. Demek ki Türkiye bu bölgeye ve bu üsse çok büyük bir önem veriyor. Aksi taktirde bu denli devasa bir üs için kolları sıvamazdı."

TCG Anadolu 2020'de suya inecek

Türkiye'nin ilk uçak gemisi olma özelliği taşıyan ve en büyük askeri gemi konumuna oturacak TCG Anadolu'nun inşası tüm hızıyla sürüyor.

Geminin bir yıl erken teslim edilmesi yolunda çalışmaların sürdüğünü söyleyen Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "2020'nin son çeyreğinde inşallah geminin teslimini gerçekleştirmek üzere planlamalar, çalışmalar, tedarik süreçleri devam etmekte" dedi.
Yeni Şafak
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