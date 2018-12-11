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'Hababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydı

'Hababam Sınıfı', 'Süt Kardeşler' ve 'Bizim Aile' gibi filmlerdeki rolleriyle sevilen oyuncu Tayfun Akalın, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Akalın'ın cenazesi yarın öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'nden kaldırılacak
11 Aralık 2018 07:35
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'Hababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydı

Bir süredir huzurevinde kalan Tayfun Akalın, geçen ay merdivenlerden inerken dengesini kaybedip yuvarlanmış ve başını merdivenlerin sivri yerine çarparak beyin kanaması geçirmişti.

Kazanın ardından Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Tayfun Akalın, bugün hayata gözlerini yumdu.

Tayfun Akalın'ın cenazesinin yarın Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Tayfun Akalın kimdir?

Tayfun Akalın, 1 Ocak 1958'de Tekirdağ'da dünyaya geldi. Erciyes Üniversitesi'nde Turizm İşletmeciliği bölümünü tamamladı.

Hayatında bir kere nikah masasına oturan Tayfun Akalın'ın bu evlilikten iki çocuğu var.

Sinemaya ilk adımını 1975 yapımı 'Bizim Aile' filmiyle attı. Tayfun Akalın, Ertem Eğilmez'in yönettiği 'Hababam Sınıfı' serisiyle tanındı.
Yeni Şafak
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