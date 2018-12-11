|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
'Hababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydı
'Hababam Sınıfı', 'Süt Kardeşler' ve 'Bizim Aile' gibi filmlerdeki rolleriyle sevilen oyuncu Tayfun Akalın, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Akalın'ın cenazesi yarın öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'nden kaldırılacak
Bir süredir huzurevinde kalan Tayfun Akalın, geçen ay merdivenlerden inerken dengesini kaybedip yuvarlanmış ve başını merdivenlerin sivri yerine çarparak beyin kanaması geçirmişti.
Kazanın ardından Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Tayfun Akalın, bugün hayata gözlerini yumdu.
Tayfun Akalın'ın cenazesinin yarın Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.
Tayfun Akalın kimdir?
Tayfun Akalın, 1 Ocak 1958'de Tekirdağ'da dünyaya geldi. Erciyes Üniversitesi'nde Turizm İşletmeciliği bölümünü tamamladı.
Hayatında bir kere nikah masasına oturan Tayfun Akalın'ın bu evlilikten iki çocuğu var.
Sinemaya ilk adımını 1975 yapımı 'Bizim Aile' filmiyle attı. Tayfun Akalın, Ertem Eğilmez'in yönettiği 'Hababam Sınıfı' serisiyle tanındı.
Bu haber 7,435 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI