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Doğalgazda indirim sinyali

BOTAŞ'tan, yeni yılda doğalgazda indirim sinyali geldi. BOTAŞ yönetimi, Ankara'da özel sektörle bir araya geldi ve santrallere 'daha iyi fiyat'tan gaz satışı yapmak üzere çalışıldığı mesajı iletildi. Olası bir indirimin, konutları da kapsaması bekleniyor.
11 Aralık 2018 07:25
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Doğalgazda indirim sinyali

BOTAŞ yönetimi, 2018 gaz satış ve fiyat politikası hakkında Ankara'da önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya, Türkiye'nin önde gelen doğalgazla elektrik üreten özel sektör santrallerinin üst yönetimi katıldı.

Habertürk'te yer alan habere göre BOTAŞ, santrallere, yeni yılda "sektörü memnun edecek, daha iyi fiyattan doğalgaz" temin etmek üzere çalışma yaptıkları mesajı verdi. Bu mesaj, 1 Ocak'tan itibaren doğalgazda öncelikle santraller başta olmak üzere indirim yapılacağı yönünde değerlendirildi. BOTAŞ, özel santrallere halen her 1000 metreküpü bin 550 TL'den gaz satıyor.

KUR VE PETROL

BOTAŞ yönetimi, petrol ve dolar kuru konusunda da dikkatli bir dille bazı mesajlar verdi. Petrol ve dolar kurunda yukarı yönlü ciddi bir hareket beklemediklerini belirttiler. Ancak "Emin olamayız" demeyi de ihmal etmediler.

TARİFEDE YENİ DÖNEM

BOTAŞ, gaz tarifelerinde yeni bir yönteme geçileceğini açıkladı. Buna göre doğalgaz santrallerine önce 3 ay, sonra 6 ay geçerli olacak biçimde tarife açıklayacak. Santraller, fiyat sürpriziyle karşı karşıya kalmayacak ve elektrik üretim planlaması yapabilecek. Bu hafta içinde açıklanması beklenen ilk tarife, 1 Ocak-31 Mart arasında uygulanacak ve gaz fiyatı bu dönemin sonuna kadar sabit olacak.

BOTAŞ, santrallerin, özel sektör gaz ithalatçıları ya da toptancılarından da doğalgaz almasını istiyor. Bunun için "kademeli fiyat" uygulayacak. BOTAŞ'tan, santraller ihtiyaç duyduğu gazın yüzde 70'ini satın alırsa, birinci kademe ve daha ucuz fiyattan gaz temin edecek. Kalan bölüm, ikinci kademeye girecek ve biraz daha pahalı olacak.
Habertürk
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