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Ankara'ya kayak merkezi geliyor

Belediye başkan adayları, dev projelerle yarışacak. Hemen hepsinde ulaşım ve altyapı öncelikli. Başkan adayı Özhaseki ise Ankara'ya kayak merkezi, çocuk yaşama alanı ve modern hayvan barınağı için proje hazırladı
11 Aralık 2018 07:40
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Ankara'ya kayak merkezi geliyor

İl ve büyükşehir adaylarının büyük bölümü açıklanan AK Parti'de proje hazırlıkları başladı. Kalan 7 il ve ilçe belediyelerinin de kısa sürede açıklanması beklenirken; adayları belirlenen illerde ise yoğun bir mesai var. Genel projelerinin yanı sıra her kent için özel çalışma yapılıyor. Proje ekipleri ilk etapta o kentte yaşayanların beklenti ve talepleri ile seçim bölgesinin öncelikli sorunlarını tespit ediyor. Tespitler sırasında Şehrim2023 projesinden de yararlanılıyor. Beklentilere ve sorunlara cevap olacak projeler bu çalışmalar doğrultusunda hazırlık yapacak.

ULAŞIM ÖNCELİKLİ

Projelerde yerel mimari ve kentin tarihi dokusu göz önünde bulundurulacak. Ayrıca kentin trafik, ulaşım, altyapı gibi eksikleri öncelikli olarak projelerde yer alacak. Kentlere özgü dev projeler özel bir lansmanla kamuoyuna duyurulacak. Proje hazırlıklarının yapıldığı kentlerin başında da Ankara geliyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki başkanlığında oluşturulan ekip çalışmalarına başladı. Kentin daha modern bir hale getirilmesi ve kentte yaşayanların konforunun artırılması öncelikli olacak. Ankara için düşünülen projeler arasında altyapıyla ilgili eksikliklerin tamamlanması geliyor. Asfaltlardaki kot farkı, yollardaki bozukluklar giderilecek. Devam eden projeler en kısa sürede tamamlanması planlanırken; bunun dışında kayak merkezi, çocuklar için özel yaşam alanı, sokak hayvanları için modern barınaklar inşa edilmesi ilk etapta hayata geçirilecek projeler arasında yer alıyor

Damla Peker
Türkiye
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