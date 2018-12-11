Ekmek kavgasında fatura yine vatandaşa mı çıkacak?

Ekmek fiyatları Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. Bir süre önce çıkan bir yönetmelikle ekmek satışlarındaki bayi karlarının yüzde 15'e sabitlenmesi kararlaştırılmıştı. Aldığımız bilgilere göre bu karar kağıt üstünde kalmış. Bazı zincir marketler bu kararı uygulamazken bazı zincirler ise bayi karını yüzde 15'e çekip, bunun yanı sıra yüzde 10 hizmet bedeli eklemişler. Bir süre önce de olduğu gibi ekmek fiyatlarının artırılması için yeni tartışmalar başlayabilir.

Konu ile ilgili konuşan Ekmek Sanayi İşverenler Sendikası Genel Başkanı Av. Çetin Keçeli, ekmekteki bayi karlarının da hala yüzde 25'in üstünde olduğunu belirtti. Yönetmeliğin çıkmasının ardından zincir marketlerin bayi karlarını yüzde 15'e çekmekle birlikte şimdi de yüzde 10 hizmet bedeli adı altında pay almaya başladıklarını dile getiren Keçeli, bunun yanında yüzde 3 de ciro primi kesildiğini kaydetti. Yönetmeliğin doğru bir adım olduğunu fakat uygulama ve kontrol noktasında sıkıntı olduğunu söyleyen Keçeli, "Üretici ekmeğini satmak zorunda. 'Yüzde 25 kesinti uyguluyorsan satmıyorum' deme lüksü yok. Çünkü atıl kapa-site çok fazla. Sıkıntılar çok fazla. Hepsi devam ediyor, değişen bir şey yok" dedi.

YENİ FIRIN AÇILMASIN

Açılan her yeni fırının kapasiteyi ve buna bağlı olarak da maliyetleri artırdığını savunan Keçeli, sadece Esenyurt'ta 340, İstanbul'da ise yaklaşık 4 bin fırın olduğunun bilgisini verdi. Yeni fırın yapımının durdurulması gerektiğine dikkat çeken Keçeli, bu yolla 10 yıl içinde kapasitelerin düzene girebileceğini anlattı.

Fırıncıların iç borçları sayesinde ayakta kalabildiğini ileri süren Keçeli, şöyle devam etti: "Un, maya gibi girdilerimizi vadeli tedarik ediyoruz. Bu nedenle her geçen gün tedarikçilere borcumuz artıyor. Borçları yüzdürerek ayakta kalıyor fırıncılar."

DEVİRLER HIZLA ARTIYOR

İstanbul Ticaret Odası'nın 250 gram ekmeğin azami 1.25 TL'ye satılması ile ilgili kararını mahkemeye taşıdıklarını söyleyen Çetin Keçeli, bu konudaki sürecin devam ettiğini söyledi. Zor günler geçiren birçok fırıncının, fırınlarını devrettiğini ifade eden Keçeli, "Devir hızı gittikçe artıyor. İşi bilmeyen, bu sektörde kar olduğunu sanan insanlar devralıyor. Onlar da işi görünce bir başkasına devrediyor" diye konuştu.

Sercan AKINCI