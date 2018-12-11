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Belediye Başkanı, makam koltuğunu kapısını kilitleyerek kurtardı

CHP'li İstanbul Avcılar Belediyesi'nden 6 milyon TL alacaklı olan şirket haciz memurlarıyla kapıya dayandı. Belediye Başkanı Toprak, makam koltuğunu kapısını kilitleyerek kurtardı
11 Aralık 2018 08:55
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Belediye Başkanı, makam koltuğunu kapısını kilitleyerek kurtardı

Türkiye'yi yönetmeye talip olan ana muhalefet partisi CHP'nin belediye yönetimindeki başarısızlıklarına her gün bir yenisi ekleniyor. Yaklaşık 600 milyon liralık borç batağında olan CHP'li Avcılar Belediyesi hacizlik oldu. İstanbul'un tek kadın Belediye Başkanı Handan Toprak yönetimindeki belediyeden alacağı olan şirketler sıraya girdi. Belediyenin tadilat, revizyan ve inşaat işlerini yapan İlhan Akbayır'a ait Rozak İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Ltd. Şirketi, belediyeden alacağı olan yaklaşık 6 milyon TL'yi 3 yıldır tahsil edemeyince, dün polisler ve haciz memurlarıyla birlikte dün öğle saatlerinde belediyenin kapısına dayandı. Belediyenin 4'üncü katında bulunan siyasi partilerin grup odalarındaki masalar, bilgisayarlar ile birim müdürlerinin koltukları haczedildi.

BAŞKANIN ODASI KİLİTLENDİ

İcra memurlarının belediyeye geleceğini öğrenen Belediye Başkanı Toprak'ın özel kalem müdürleri ile bazı memurların değerli demirbaşlarını sakladığı öğrenildi. Haciz işlemi sırasında Başkan Toprak'ın makam odası kapalı olduğu için memurlar buraya giremedi. Bu sayede Toprak'ın odası hacizden kurtuldu. Belediyeden eşyaların taşınması sırasında ilginç görüntüler ortaya çıktı.


'YILLARDIR BİR KURUŞ ÖDEMEDİLER'

Beledıyeden 18 milyon lira alacağı olan başka bir firma sahibi, "İşlerimizi bitirmiş olmamıza rağmen bir türlü alacaklarımızı tahsil edemiyoruz. Yıllardır bir kuruş ödemediler. Belediyede bazı görevliler bize, 'Sizin alacağınıza öncelik verdiririz. Ancak bize yüzde 10 vermeniz lazım' diyorlar. Ne yapacağımızı şaşırdık. İş bitirmemizi yapıp, hakedişimizi teslim etmemize rağmen maalesef aylar, yıllar geçti. Bizi sürekli oyalıyorlar. Kendilerine yakın şirketlere, genel merkezden torpili olanlara öncelik tanınıyor. Bıçak kemiğe dayandı. Zor durumdayız. Yüzlerce firma alacak için sırada" dedi.

CHP'Lİ BELEDİYELER HACİZDEN KURTULAMIYOR

CHP'LI belediyeler borç batağına sürüklendiği için kamu ve özel kuruluşlara olan borçlarını ödeyemiyor. CHP'li belediyelerden Aydın Didim, İstanbul Avcılar ve Adalar ile Muğla Bodrum belediyelerine de haciz geldi. İş yaptırdıkları müteahhitlere ve şahıslara para ödeyemeyen CHP'li belediyelerden maaşlarını alamayan kişiler de haciz işlemi başlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bütçe görüşmelerine de borçlar damgasını vurdu.

ERHAN ÖZTÜRK

Sabah
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