1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

50 bin okula gece görüşlü kamera

'Okul güvenliği' protokolü ile 81 ilde güvenlik kamerasız okul kalmayacak. 50 bin okulun bahçesi ve çevresi gece görüşlü kameralarla 7 gün 24 saat takip edilecek
11 Aralık 2018 08:10
Yazdır
50 bin okula gece görüşlü kamera

Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan okul güvenliği protokolü ile artık güvenlik kamerası olmayan okul kalmayacak, okul güvenliği gece görüşlü kameralarla yapılacak.

VALİLİKLERE TALİMAT

İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere gönderilen yazıda güvenlik kamera sistemi olmayan okul kalmaması amacıyla, şehirlerdeki tüm okullarda, okul önü, yakını ve çevresini görecek şekilde kamera takılması istendi. İçişleri Bakanlığı daha önce pilot olarak başlatılan Kent Güvenlik Yönetim Sistemine (KGYS) entegre şartı aranmaksızın öncelik derecelerine ayrılan okullardan başlanarak kameraların hızla temin edilmesini talep etti.

24 SAAT TAKİP

KGYS ile okullarda emniyetin belirlediği noktalara kurulan kameralar, kent güvenlik yönetim sistemine entegre edilecek. 6'sı sabit ve biri hareketli olmak üzere belirlenen her okula 7'şer kamera kurulan sistemde, kameralar 24 saat kayıt alarak görüntü emniyet merkezine iletebiliyor. 2019'un Haziran ayında sistemin tüm okullara kurulması hedefleniyor. Kamera sistemi sayesinde, öğrenciler için hem okula giriş çıkışta hem de okul çevresinde güvenli ortam sağlanması, madde bağımlılığı ve zararlı alışkanlıklarla mücadeleye katkı sağlanması amaçlanıyor.

İŞTEKAMERALARINSTANDARTLARI

OKULLARDA kullanılacak kameraların standartları şöyle:

En az 2 mp poe özellikli,

Full HD çözünürlük,

Gece görüşlü kamera,

En az 16 kanallı,

12 tb depolama hacmi,

İnternetten izlenebilen kayıt cihazı,

En az 30 gün 7X24 kayıt özelliği

SAFURE CANTÜRK

Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,942 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MEB, adaylık kaldırma sınavı soru ve cevapları yayımlandı
10 Aralık 2018 16:16		 MEB'den mesleki eğitimi güçlendirecek proje
05 Aralık 2018 11:52
MEB'den mezun olamayan lise öğrencilerine ikinci şans
03 Aralık 2018 18:26		 MEB, adaylık kaldırma sınavı giriş kartlarını yayımladı
03 Aralık 2018 17:26
Et ve et ürünleri üretimi 'mesleki eğitim' kapsamına alındı
01 Aralık 2018 16:44		 Görevde yükselme ile 513 şube müdürü atama sonuçları
30 Kasım 2018 17:05
MEB, 594 öğretmeni yurt dışında görevlendirecek
30 Kasım 2018 16:53		 Et ve et ürünleri üretimi 'mesleki eğitim' kapsamına alındı
29 Kasım 2018 10:25
Bakan Selçuk: Bırakın çocuklar kendi zamanlarını yaşasınlar
28 Kasım 2018 17:45		 MEB, 2019 sınav takvimini yayımladı
28 Kasım 2018 10:29
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
2018/2 KPSS tercih kılavuzu yayımlandı
Cinayeti planlayıp, Doçent'i eve çağırmışlar
Tarihçi Uğurluel'i Maceracı 'Murat Yeni' ele verdi
2018/2 KPSS tercih kılavuzunda 1033 kadro yer aldı
FETÖ'nün yeni Gezi tezgahı: Sarı yelekliler
Poşetten gelen para bisiklete yol olacak
'Hababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydı
2018/2 KPSS Robotu yayında
Soylu, ByLock'ta tespit edilen sayıyı açıkladı
Belediye Başkanı, makam koltuğunu kapısını kilitleyerek kurtardı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sıcak salep 1
Poşet ve Doğanın Korunması 4
istatistik 1
yerel seçim 5
su üstünde taş sektirmek 4
pehlivan 1
partizan 3
fenerbahce erkek basketbol takımı 1
02.12.2018 beşiktaş vs galatasaray maçı 1
08.12.2018 galatasaray vs ç.rizespor maçı 4
SON İLANLAR
2018/2 KPSS Tercih Kılavuzu yayımlandı
Çankırı Orta SYDV Personel Alım İlanı
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 124 işçi alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 37 memur alacak
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜBİTAK 15 personel alacak
Tarım Kredi Kooperatifleri 45 personel alacak
Karacasu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Birecik Belediyesi 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam