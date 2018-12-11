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AYM başörtüsünden ilişiği kesilen öğrenciyi haklı buldu

Anayasa Mahkemesi (AYM), başörtüsü yasağından dolayı devam edemediği üniversitesinden ilişiği kesilen ve aldığı bursları iade etmek zorunda kalan öğrenciye, 20 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti
11 Aralık 2018 08:59
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AYM başörtüsünden ilişiği kesilen öğrenciyi haklı buldu

Başörtüsü yasağından dolayı üniversitesinden ilişiği kesilen öğrencinin, aldığı bursları iade etmek zorunda kalmasının din özgürlüğü ve eğitim hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle yaptığı başvuruda karar çıktı. Resmi Gazete'de yayımlanan 32 sayfalık AYM kararına göre; 2004 yılına kadar Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümüne devam eden başvurucu, bu yıldan sonra üniversite kapısında başını açmak zorunda kalması nedeniyle oluşan devamsızlık sorunuyla üniversiteden atıldı. Daha sonra "Af Kanunu"ndan yararlanan başvurucu, 2012 yılında üniversiteden mezun oldu. MEB tarafından, başvurucuya aldığı bursla ilgili taahhüt yerine getirilmediği gerekçesiyle 4 bin 972 Türk lirasının geri ödenmesi gerektiği bildirildi. Bursun geri istenmesi işlemine karşı açılan dava İstanbul 1. İdare Mahkemesince iptal edildi. Başvurucu, 2 Ocak 2015 tarihinde Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

Üniversitenin iddialarını gazete nüshalarıyla yalanladı

Başvurucunun, 2000 yılında üniversiteye kayıt yaptırdığı, 2004 yılından itibaren başörtülü öğrencilerin derslere alınmaması nedeniyle oluşan devamsızlıktan okuldan atıldığı iddialarına karşı üniversiteden verilen cevapta, şahsın, 2004-2007 yılları arasında başörtülü öğrencilerin ders ve sınavlara alınmaması nedeniyle öğrenimine devam edemediğine dair iddiası geçerli olmadığı aktarıldı. Üniversite yetkili kurulları tarafından başörtüsüne dair bir karar alınmadığı ve bu yönde de bir uygulamanın yapılmadığının aktarıldığı cevapta, o yılda aynı fakültede eğitim gören hiçbir öğrencinin kılık kıyafet yönünden bir devamsızlık sorununun olmadığı kaydedildi. Başvurucu, üniversitenin beyanları üzerine verdiği cevapta; okulun iddialarının kesinlikle doğru olmadığını belirterek, 2000 yıllarda söz konusu okulda başörtüsü yasağının uygulandığı yönünde gazete nüshalarını delil olarak sundu.

20 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmedildi

AYM'nin 22 Kasım 2018 tarihinde yaptığı toplantıda incelenen başvuru hakkında; din özgürlüğünün ve eğitim hakkının ihlal edildiğine, ihlal sonuçlarının ortadan kaldırılması için kararın bir örneğinin İstanbul Bölge İdare Mahkemesine gönderilmesine, başvurucuya 20 bin Türk lirası manevi tazminat ödenmesine hükmedildi.
İhlas Haber Ajansı
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