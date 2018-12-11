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Yapılandırması bozulan 3 milyon kişiye yeni hak

Vergi ve prim borcuna ilişkin yapılandırması bozulan milyonlarca kişiye yeni bir hak tanınıyor. TBMM gündeminde bulunan yasa teklifine eklenen madde uyarınca, süresinde ödemedikleri borçlarını ocak ayı sonuna kadar ödeyenler, yapılandırma haklarından yararlanmaya devam edecekler, kalan borçları taksitler halinde ödeyebilecekler
11 Aralık 2018 08:50
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Yapılandırması bozulan 3 milyon kişiye yeni hak

Mayıs ayında çıkan 7143 sayılı borçların yapılandırılmasına ilişkin yasadan yararlanmak için aralarında trafik cezası, motorlu taşıtlar vergisi, emlak vergisi borcu olanlar da dahil, vergi ve prim borcu bulunan toplam 7.3 milyon mükellef başvurdu. Bunlardan 4 milyonu aşkın kısmı yapılandırılan borçlarını ödemeye devam ederken, 3 milyon kişinin yapılandırması, taksitlerini ödeyemedikleri veya cari dönem yükümlülüklerini yerine getiremedikleri için bozuldu. Bu durumdaki kişiler için geçen hafta TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndaki torba yasa teklifi görüşmelerinde yeni bir düzenlemeye gidildi. Teklifin Genel Kurul'da kabul edilmesinin ardından yeni düzenleme yürürlüğe girecek.

Yasa uyarınca, yapılandırma hakkının kaybedilmemesi için vergi ve prim borcuna ilişkin ilk iki taksit ile peşin ödeneceği belirtilen borçların süresinde ödenmesi, yıl içinde tahakkuk eden vergi ve prim yükümlülüklerinin ise iki aydan fazla aksatılmaması gerekiyor. Yapılandırma yasası çıktıktan hemen sonra kurlarda yaşanan hızlı yükselme, birçok mükellefi zor durumda bırakınca hem cari, hem de yapılandırma taksiti ödemeleri aksadı.

OCAK AYINA KADAR SÜRE

Komisyonda kabul edilen düzenlemeden, yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyenler başvuracaklar. Bu kişiler, söz konusu tutarları, yeni yasanın yürürlüğe gireceği tarihe kadar geçen süre için aylık yüzde 2 oranındaki geç ödeme zammıyla birlikte ocak ayının sonuna kadar ödeyebilecek.

ARALIK TAKSİTLERİ BİR AY GEÇ ÖDENEBİLECEK

Yapılandırılan prim borçlarının ikinci taksiti ekimde, vergi borçlarının ikinci taksiti kasım ayında sona erdi. Prim borçlarının üçüncü taksitinin aralık ayında ödenmesi gerekiyor. Yeni düzenlemeyle, aralık ayında ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri de ocak ayı sonuna kadar uzatılacak.

ZOR DURUMDAKİ MÜKELLEFE KOLAYLIK

Cari döneme ilişkin tahakkuk eden vergi ve prim borçlarını süresinde ödeyemeyenler de bu borçları ocak ayına kadar ödeyebilecekler. Cari dönem borcunu ödeyemeyen kişiler, yeni yasa çıkıncaya kadar 6183 sayılı Amme Alacakları Kanunu'nun 48. maddesi kapsamında "çok zor durumda" olduklarına ilişkin başvuruda bulunurlar ve başvuru kabul edilirse yapılandırma hakkından yararlanabilecekler.

DAHA ÖNCE BAŞVURMAYANLAR YARARLANAMAYACAK

Sağlanan yeni haktan, mayıs ayında çıkartılan yapılandırma yasası kapsamında başvuruda bulunmuş olanlar yararlanabilecek. Daha önce yapılandırma başvurusu yapmamış olanlar yeni düzenlemeden yararlanamayacak.

Matrah ve vergi artırımında bulunduğu halde tahakkuk eden borçlarını süresinde ödemediği için yapılandırma hakkını kaybetmiş olanlar da ocak ayına kadar borçlarını ödedikleri takdirde yapılandırmadan yararlanmaya devam edebilecekler. Bunlar hakkında başlamış olan vergi incelemeleri ile vergi cezalarına ilişkin işlemler, yapılandırma bozulmadığı sürece duracak.

7.3 MİLYON KİŞİ BAŞVURDU

Borçlarını yapılandırmak için Maliye Bakanlığı'na bağlı vergi dairelerine 5 milyon 950 bin 136, Sosyal Güvenlik Kurumu'na da 1 milyon 270 bin 402 kişi başvurdu. Maliye'de 2 milyon 459 bin 214 kişi, SGK'da ise 562 bin kişi süresinde ödeme yapamadığı için yapılandırma hakkını kaybetti.

Maliye'de 70 milyar lira, SGK'da ise 43.4 milyar lira borç yapılandırıldı. Yapılandırılan borçlardan Maliye 13.3 milyar lira, SGK ise 3.2 milyar lira tahsil etti.

Ahmet Kıvanç
Habertürk
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