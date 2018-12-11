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Düğün hazırlığı yapıyordu, kalp krizinden hayatını kaybetti
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, düğün hazırlığı yapan kalp hastası Bizar Çelik Güneşoğlu (21), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Olay, sabah saatlerinde ilçenin Sarıcan beldesinde meydana geldi. Nişanlısıyla, bir süre önce resmi nikah kıydıran ve düğün hazırlıkları yapan kalp hastası Bizar Çelik Güneşoğlu'nu, ailesi yatağında hareketsiz buldu.
Ailenin ihbarı üzerine, gelen sağlık ekipleri Güneşoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Bizar Çelik Güneşoğlu'nun yapılan otopsinin ardından kalp krizi geçirdiği belirlendi. Yakınları tarafından teslim alınan cenaze, Sarıcan beldesinde toprağa verildi.
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