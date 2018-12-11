Altın kalpli temizlik işçisi bulduğu takıları sahibine teslim etti

Adıyaman Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Mehmet Şahin, Sıratut Mahallesi İzollu Baba Caddesi'nde temizlik yaparken, bir poşeti fark etti. Poşetin içine baktığında 4 adet bilezik, set, yüzük ve saatten oluşan 52 bin 500 TL değerindeki altınları gördü.

Mehmet Şahin, Temizlik İşleri Müdürü Bekir Sırtıkara'ya durumu bildirdi. Müdürü ile birlikte Yeşilyurt Şehit Ayhan Kıymacı polis Merkezine gelerek altınları teslim etti. Polisler Mehmet Şahin'e altınları teslim ettiği için teşekkür etti.

Altınları teslim ettiği esnada altınları kaybeden Ahmet Karaman'da altınların kaybolduğunu kuyumcu polisine bilgi verdi. Altınlarını kaybeden Ahmet Karaman, polislerin altınların ne kadar olduğu ile ilgili polislerin sorularını doğru cevaplayınca altınların kendisine ait olduğu belirlendi. Bunun üzerine Mehmet Şahin altınları sahibi Ahmet karaman'a teslim etti.

Temizlik işçisine bilezik hediye

Ahmet Karaman, yeğenin düğünü için alınan altını bulan temizlik işçisi Mehmet Şahin'e gösterdiği bu duyarlı davranıştan dolayı bilezik hediye etmek istedi. Mehmet Şahin altını almak istemedi ancak orada bulunanların ısrarı üzerine hediyeyi kabul etti.

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Bekir Sırtıkara da Mehmet Şahin'e duyarlı davranışından ötürü 3 gün idari izin verdi.

Altınları bulan Mehmet Şahin, altınları bulduğu andan itibaren sahibine teslim etmeyi düşündüğünü ve kesinlikle aklından başka bir şey geçmediğini belirterek, altınları düşüren kişinin bu altınları arıyor olabileceğini aklından hiç çıkarmadığını söyledi.

Evlilik çağına gelen 23 yaşında bir oğlunun olduğunu kaydeden Mehmet Şahin, "23 yaşında benim bir oğlum var. Evlilik çağında ve hiç altın yapmadık. Allah bize böyle haram para nasip etmesin. Bu altınlarla ilgili aklımdan hiçbir şey geçmedi. Aklımda olan tek şey polise teslim etmekti" dedi.

Altınların sahibi Ahmet Karaman ise, Mehmet Şahin'e teşekkür ederek, "Bu arkadaşımız helal süt emmiş. Bu arkadaşıma sonsuz teşekkür ediyorum. Bu altınlar benim yeğenimin bu gece kınası vardı. Bunları aldık bugün. Gelinlikçiye götürürken çocuk arabadan düşürdü" ifadelerini kullandı.