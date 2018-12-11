Cari açık 3. kez pozitif geldi

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ekimde 2 milyar 770 milyon dolar fazla verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ekim 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, cari işlemler hesabı ekimde 2 milyar 770 milyon dolar fazla verdi. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 39 milyar 403 milyon dolara geriledi. Cari işlemler hesabında geçen yılın ekim ayında 3 milyar 837 milyon dolar açık oluşmuştu.

Geçen yılın ekim ayında 466 milyon dolar açık oluşan altın ve enerji hariç cari işlemler hesabının, 2018'in aynı ayında 6 milyar 167 milyon dolar fazla verdiği görüldü.

Cari işlemler hesabının fazla vermesinde, geçen yılın ekim ayında 5 milyar 643 milyon dolar açık veren dış ticaret dengesinin, bu yılın aynı ayında 799 milyon dolar fazla vermesi ve hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin bir önceki yılın aynı ayına göre 447 milyon dolar artarak 3 milyar 28 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Bu dönemde, hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 501 milyon dolar artarak 2 milyar 648 milyon dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, 99 milyon dolar artarak 1 milyar 74 milyon dolar oldu. İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı girişler ise 168 milyon dolar azalarak 105 milyon dolara geriledi.

Öte yandan, eylül ayı cari fazla verisi 1 milyar 830 milyon dolardan 1 milyar 806 milyon dolara revize edildi. AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, eylülde cari işlemler dengesinin 2,46 milyar dolar fazla vermesini bekliyordu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ekimde doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 699 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Ekim 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla 784 milyon dolar azalarak 699 milyon dolar oldu. Bu dönemde portföy yatırımları 491 milyon dolarlık net giriş kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 94 milyon dolarlık net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 82 milyon dolarlık net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışında gerçekleştirilen tahvil ihraçlarıyla ilgili, bankalar 1 milyar 353 milyon dolarlık, diğer sektörler 25 milyon dolarlık net geri ödeme, genel hükümet ise 2 milyar dolarlık yeni tahvil ihracı gerçekleştirdi. Diğer yatırımlarda da 2 milyar 605 milyon dolar net çıkış yaşandı.

Bu dönemde, diğer yatırımlar altında yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 745 milyon dolar net artış, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları ise 515 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili bankalar 1 milyar 383 milyon dolar ve genel hükümet 92 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirirken, diğer sektörler 33 milyon dolar net kullanımda bulundu.

Resmi rezervlerde ekimde 1 milyar 713 milyon dolar rezerv artışı gözlendi.