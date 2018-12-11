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Gram altın, güne yükselişle başladı

Gram altın 213,4 lira, çeyrek altın 349 lira ve Cumhuriyet altını 1.428 liradan işlem görüyor
11 Aralık 2018 10:13
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Gram altın, güne yükselişle başladı

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 213,4 lira seviyesinde dengelendi.

Dün dolar kurundan bulduğu destekle 215 lirayı test eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,18 primle 213,1 liradan tamamladı.

Bugüne de yükselişle başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,14 değer kazancıyla 213,4 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 349 lira, Cumhuriyet altını da 1.428 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen ons altın ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.246,2 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ons altının dün 1.250 doları test etse de dolar varlıklarında yaşanan toparlanmanın etkisiyle satış baskısı altında kaldığını kaydetti.

Memiş, altının ons fiyatı ve dolar kurunda düşüş eğiliminin öne çıkabileceğini belirterek, buna paralel gram altın fiyatında da yükselişlerin sınırlı kalabileceğini ifade etti.

Bu hafta perşembe günü gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısından faiz değişikliği beklemediğini dile getiren Memiş, dolar kurundaki geri çekilmelerin altının gram fiyatında düşüşlere neden olabileceğini söyledi.
Anadolu Ajansı
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