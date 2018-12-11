Uludağ'da kar kalınlığı 41 santimetre

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 41 santimetreye ulaştı.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, "oteller bölgesi"ndeki kar kalınlığı, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağışın ardından 41 santimetreye yükseldi.

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 4, en yüksek sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, yağışın cuma gününe kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

- "Herkesi Uludağ'a bekliyoruz"

Kar yağışı cuma günü sezonu açmaya hazırlanan işletmecileri sevindirdi.

Uludağ 1. Bölge'deki bir otelin işletme müdürü Ozan Yuvacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, pistlerin hazır hale geldiğini söyledi.

Meteoroloji'nin verdiği tahminlerin tuttuğunu belirten Yuvacı, "Pazartesi gününden itibaren kar yağışı başladı. Dün de yağış vardı fakat bugün etkisini gördük. Kar sonrasında pistlerimiz aktif hale geldi. Bu hafta sonundan itibaren kayak yapılabilecek." diye konuştu.

Yuvacı, pistlerin hafta içinde faaliyete geçirileceğini belirterek, "Kar olarak herhangi bir sorun yok. Sezonun açılacağı cuma gününden itibaren herkesi Uludağ'a bekliyoruz." ifadelerini kullandı.