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2018/2 KPSS tercih kılavuzunda 1033 kadro yer aldı
2018 KPSS sınavına giren adayların başvurabileceği ilk merkezi KPSS tercih kılavuzunda 1033 kadro yer aldı
Devlet Personel Başkanlığının kamu kurumlarından topladığı ve ÖSYM başkanlığınca yayımlanan 2018/2 KPSS tercih kılavuzu yayımlandı.
Tercih kılavuzunda 107'si ortaöğretim, 235'i önlisans ve 691'i lisans olmak üzere toplam 1033 kadro yer aldı.
Bu kadrolara 2018 KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim sınavına giren adaylar başvuru yapabilecek.
Kılavuz birazdan memurlar.net tarafından 201/2 KPSS Robotu olarak yayımlanacaktır.2018/2 KPSS tercih kılavuzu yayımlandı
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