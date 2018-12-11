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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
11 Aralık 2018 10:37
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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,3230 5,3240
Avro 6,0520 6,0530
Sterlin 6,6720 6,7060
ANKARA
ABD Doları 5,2900 5,3500
Avro 6,0100 6,0800
Sterlin 6,6040 6,7580

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 5,3240 seviyesinde işlem görüyor.

Dün Hindistan Merkez Bankası Başkanı Urjit Patel'in istifa etmesi sonrası gelişmekte olan ülke kurları üzerinde oluşan baskıya paralel Türk lirasının da dolar karşısında gerilediği görüldü. Dolar/TL dün, önceki kapanışa göre yüzde 0,50 artışla 5,3266 seviyesinden günü tamamladı.

Bugüne yatay bir başlangıç yapan dolar/TL, saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışının hemen altında 5,3240 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 6,0580'den, sterlin/TL yatay seyirle 6,6970'ten alıcı buluyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1370, dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 97,1 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ticaret savaşına ilişkin ABD ve Çin yetkililerinden gelecek açıklamalar ile bugün Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin takip edileceğini belirterek, yurt içinde açıklanan cari işlemler fazlasının beklentileri aşmasının ardından TL'nin güçlenebileceğini dile getirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,30'un altında kalıcılık sağlanması durumunda 5,10 seviyesinin gündeme gelebileceğini söyleyen analistler, 5,35'in direnç olarak öne çıktığını ifade etti.
Anadolu Ajansı
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