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'Seni seviyorum' dedikten sonra başına sıktı, 8 gün sonra öldü

Adana'da bir kişi kendisini istemediğini ileri sürdüğü kız arkadaşının evinin önünde "seni seviyorum" diyerek kafasına ateş ettikten 8 gün sonra hayatını kaybetti
11 Aralık 2018 10:49
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'Seni seviyorum' dedikten sonra başına sıktı, 8 gün sonra öldü

Adana'da bir kişi kendisini istemediğini ileri sürüdüğü kız arkadaşının evinin önünde "seni seviyorum" diyerek kafasına ateş ettikten 8 gün sonra hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, 4 Aralık Salı günü merkez Seyhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi 86064 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, kız arkadaşıyla bir süredir arası bozuk olan E.A. (28), tabanca ile kız arkadaşının evine gitti. E.A.'nın kız arkadaşına, babasını vuracağını söylediği öne sürüldü. Bunun üzerine kız arkadaşının yakınları durumu polise bildirdi.

E.A. polislerin geldiğini görünce, tabancasını kendine doğrulttu. Polislerin ikna çabalarına rağmen E.A., "seni seviyorum" diyerek başına ateş etti. E.A. kanlar içerisinde yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, E.A.'yı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Durumu ağır olan E.A. yaşam savaşını 8 gün sonra kaybetti.

E.A.'nın cenazesi, adli tıp kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

İhlas Haber Ajansı
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