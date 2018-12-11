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Erdoğan, Karamollaoğlu'nun torununun düğününe katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun torunu Betül Poyraz'ın düğününe katılarak nikah şahidi oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun torunu Betül Poyraz ile Hizmet-İş Kurucu Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi'nin oğlu Ömer Faruk'un düğün törenine katılarak nikah şahidi oldu.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun torunu Betül Poyraz, Hizmet-İş Sendikası Kurucu Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi'nin oğlu Ömer Faruk Tanrıverdi ile dünya evine girdi. Ankara'da düzenlenen düğün törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karamollaoğlu ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik ile birlikte genç çiftin nikah şahitliğini yaptı.
Birçok önemli ismin katıldığı törende genç çiftin nikahını Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki kıydı. İmzaların atılması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan evlilik cüzdanını gelin Betül Poyraz'a verdi. Çekilen aile fotoğrafı ile nikah töreni son buldu.
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