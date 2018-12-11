DHBT soru ve cevapları yayımlandı

2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

09 Aralık 2018 tarihinde uygulanan 2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavının (DHBT) Temel Soru Kitapçıklarına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 11 Aralık 2018 tarihinde saat 11.00'den itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir.

2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (% 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Merkezimiz tarafından yapılan sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara; şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmamaktadır.

2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavında, yardımcılı görme engelli adaylara sorulmayan sorular (% 10) testlere göre aşağıda verilmiştir.

DHBT-1: 14. Soru

DHBT-ORTAÖĞRETİM: Bulunmamaktadır.

DHBT-ÖN LİSANS: 3. Soru

DHBT-LİSANS: Bulunmamaktadır.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (%10)