1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

DHBT soru ve cevapları yayımlandı

ÖSYM, DHBT soru ve cevaplarını yayımladı.
11 Aralık 2018 11:07
Yazdır
DHBT soru ve cevapları yayımlandı

2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

09 Aralık 2018 tarihinde uygulanan 2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavının (DHBT) Temel Soru Kitapçıklarına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 11 Aralık 2018 tarihinde saat 11.00'den itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir.

2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (% 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Merkezimiz tarafından yapılan sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara; şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmamaktadır.

2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavında, yardımcılı görme engelli adaylara sorulmayan sorular (% 10) testlere göre aşağıda verilmiştir.

DHBT-1: 14. Soru

DHBT-ORTAÖĞRETİM: Bulunmamaktadır.

DHBT-ÖN LİSANS: 3. Soru

DHBT-LİSANS: Bulunmamaktadır.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (%10)
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 12,771 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
2018/2 KPSS Robotu yayında
11 Aralık 2018 11:00		 2018/2 KPSS tercih kılavuzunda 1033 kadro yer aldı
11 Aralık 2018 10:24
2018/2 KPSS tercih kılavuzu yayımlandı
11 Aralık 2018 10:15		 Jandarma ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'ne 37 memur alınacak
11 Aralık 2018 06:10
ÖSYM Başkanı'ndan, ALES sonuçları cevabı
10 Aralık 2018 23:39		 Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 2019 yılında alınacak personel sayısını açıkladı
10 Aralık 2018 17:45
Yetki devri sonrasında üniversitelerin mevzuata aykırı ilanları
10 Aralık 2018 14:05		 Öğretmen adaylarına sözlü sınavda, neler soruluyor?
10 Aralık 2018 09:30
2018 DHBT alan bilgisi sınavı tamamlandı
09 Aralık 2018 11:15		 e-YDS 2018/12 İngilizce sonuçları açıklandı
08 Aralık 2018 19:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
2018/2 KPSS tercih kılavuzu yayımlandı
2018/2 KPSS Robotu yayında
2018/2 KPSS tercih kılavuzunda 1033 kadro yer aldı
Cinayeti planlayıp, Doçent'i eve çağırmışlar
Tarihçi Uğurluel'i Maceracı 'Murat Yeni' ele verdi
FETÖ'nün yeni Gezi tezgahı: Sarı yelekliler
Poşetten gelen para bisiklete yol olacak
'Hababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydı
Soylu, ByLock'ta tespit edilen sayıyı açıkladı
Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun teklifini geri çevirdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sarı yelekliler 1
cüneyt çakır 1
Lojmanı Beğenmeyen Müsteşar 1
ersun yanal 1
gelinim yatakta 1
11.12.2018 galatasaray vs porto maçı 1
13.12.2018 fenerbahçe vs olimpia milano maçı 1
burnunu sokmak 2
yerel seçim 5
13.12.2018 beşiktaş vs malmö maçı 2
SON İLANLAR
2018/2 KPSS Tercih Kılavuzu yayımlandı
Çankırı Orta SYDV Personel Alım İlanı
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 124 işçi alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 37 memur alacak
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜBİTAK 15 personel alacak
Tarım Kredi Kooperatifleri 45 personel alacak
Karacasu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Birecik Belediyesi 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam