1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık'ta 'VAR' sistemi düzenli işliyor

Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Tele-Tıp sistemi sayesinde herhangi bir hastanede yaptırılan tetkikleri diğer hastanelerdeki doktorlar görüp, görüş bildirebiliyor. Sistemde bugüne kadar yaklaşık 40 bin doktor 54 milyon vatandaşın 135 milyon tetkiki incelendi.
11 Aralık 2018 11:10
Yazdır
Sağlık'ta 'VAR' sistemi düzenli işliyor

Sağlık Bakanlığı doktor sayısı yeterli olmayan hastanelerde çekilen bir röntgen filminin kısa bir sürede Ankara'ya aktarılarak yorumlanmasını sağlayabilen Tele_tıp projesiyle büyük bir başarı sağladı. Buna göre bakanlığın kurduğu ve hastaların röntgen filmlerinin raporlanıp depolandığı Teleraproloji ve merkezi sayesinde tutulan bilgilere vatandaşın izniyle aile hekimi ile hastanelerdeki hekimler tarafından veya vatandaşın izin verdiği diğer kişiler tarafından görülebiliyor.

UZMAN SIKINTISI EN AZA İNDİRGENDİ

Sağlık Bakanlığının Tele-Tıp kapsamında 1729 hastaneyi birbirine bağladı. 40 bin 151 hekimi sisteme entegre eden bakanlık bugüne kadar 54 milyon 211 bin hastanın yaklaşık 131 milyon tetkikini inceletti ve 63 milyon 11 bin rapor yazdırdı. Bu sayede de vatandaşın elde ettiği tetkik sonucu ile hastanede dolaşmalarının önüne geçilirken alanında yeterli uzman doktor olmaması sıkıntısında da ortadan kaldırılmış oldu. Ayrıca bu sistem birlikte karmaşık vakalarda da doğru teşhis ve tedavi için ikinci bir görüşün alınmasını da sağladı.

UZMANLAR GÖRÜŞ BİLDİRİYOR

Tele-Tıp projesi ile bir hastaneden alınan radyoloji, patoloji, ultrason sonuçlarını bir başka hastanede görev yapan uzman doktor tarafından da görülmesi sağlanıyor. Projenin ileriki safhalarında ise kompleks vakalarda birkaç hekimin hastayı birlikte inceleyerek kesintanıya ulaşması hasta memnuniyetinin arttırması, doğru teşhis veya tedavi işlemlerinin uygulanması amacını taşıyan sistemde herhangi bir ildeki uzman hekim, telekonferans yöntemiyle başka bir ildeki ameliyatı takip edebilecek, veya verdiği talimat doğrultusunda ameliyata müdahale etme imkanı ve hasta tanı koyma imkanı bulabilecek.

Ahmet Fatih Erturan
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 2,084 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kalp krizi riskini tahmin edebilen biyosensör geliştirildi
06 Aralık 2018 19:06		 KKKA'ya karşı aşı çalışmasında ilk 'faz' bitti
22 Kasım 2018 17:00
Türkiye'de ilk kez 'görünmez' diş teli üretildi
01 Kasım 2018 22:22		 Transplant hekimlerin hayali 'yapay organ'
23 Ekim 2018 22:48
Erkek kısırlık testine Türk damgası
20 Ekim 2018 23:06		 Bu bileklik sayesinde bebeklerin ateşi çıkmayacak
13 Ekim 2018 16:03
Gülhane'den 'yerli aşı' çalışmalarına destek
09 Ekim 2018 21:47		 Türkiye'de yetişiyor! 'Sıtma' hastalığına deva olacak
08 Ekim 2018 19:35
Obezite aşı ile önlenebilecek
02 Ekim 2018 21:24		 Fındık atıklarından kemoterapi ilacı etken maddesi
17 Eylül 2018 22:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
2018/2 KPSS tercih kılavuzu yayımlandı
2018/2 KPSS Robotu yayında
2018/2 KPSS tercih kılavuzunda 1033 kadro yer aldı
Cinayeti planlayıp, Doçent'i eve çağırmışlar
Tarihçi Uğurluel'i Maceracı 'Murat Yeni' ele verdi
FETÖ'nün yeni Gezi tezgahı: Sarı yelekliler
Poşetten gelen para bisiklete yol olacak
'Hababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydı
Soylu, ByLock'ta tespit edilen sayıyı açıkladı
Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun teklifini geri çevirdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
09.12.2018 akhisar bld.spor vs fenerbahçe maçı 4
beğenilme hırsı 6
antidepresan içerken etrafındakilere de ikram etmek 1
savcı sayan 4
herkese benden çay 3
kültürel müslüman 1
kesenin ağzını açmak 3
13.12.2018 akhisar bld.spor vs s.liege maçı 3
fenerbahçe'nin ersun yanal'la görüşmesi 2
cinnet geçirmek 2
SON İLANLAR
2018/2 KPSS Tercih Kılavuzu yayımlandı
Çankırı Orta SYDV Personel Alım İlanı
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 124 işçi alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 37 memur alacak
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜBİTAK 15 personel alacak
Tarım Kredi Kooperatifleri 45 personel alacak
Karacasu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Birecik Belediyesi 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam