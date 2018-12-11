Sağlık'ta 'VAR' sistemi düzenli işliyor

Sağlık Bakanlığı doktor sayısı yeterli olmayan hastanelerde çekilen bir röntgen filminin kısa bir sürede Ankara'ya aktarılarak yorumlanmasını sağlayabilen Tele_tıp projesiyle büyük bir başarı sağladı. Buna göre bakanlığın kurduğu ve hastaların röntgen filmlerinin raporlanıp depolandığı Teleraproloji ve merkezi sayesinde tutulan bilgilere vatandaşın izniyle aile hekimi ile hastanelerdeki hekimler tarafından veya vatandaşın izin verdiği diğer kişiler tarafından görülebiliyor.

UZMAN SIKINTISI EN AZA İNDİRGENDİ

Sağlık Bakanlığının Tele-Tıp kapsamında 1729 hastaneyi birbirine bağladı. 40 bin 151 hekimi sisteme entegre eden bakanlık bugüne kadar 54 milyon 211 bin hastanın yaklaşık 131 milyon tetkikini inceletti ve 63 milyon 11 bin rapor yazdırdı. Bu sayede de vatandaşın elde ettiği tetkik sonucu ile hastanede dolaşmalarının önüne geçilirken alanında yeterli uzman doktor olmaması sıkıntısında da ortadan kaldırılmış oldu. Ayrıca bu sistem birlikte karmaşık vakalarda da doğru teşhis ve tedavi için ikinci bir görüşün alınmasını da sağladı.

UZMANLAR GÖRÜŞ BİLDİRİYOR

Tele-Tıp projesi ile bir hastaneden alınan radyoloji, patoloji, ultrason sonuçlarını bir başka hastanede görev yapan uzman doktor tarafından da görülmesi sağlanıyor. Projenin ileriki safhalarında ise kompleks vakalarda birkaç hekimin hastayı birlikte inceleyerek kesintanıya ulaşması hasta memnuniyetinin arttırması, doğru teşhis veya tedavi işlemlerinin uygulanması amacını taşıyan sistemde herhangi bir ildeki uzman hekim, telekonferans yöntemiyle başka bir ildeki ameliyatı takip edebilecek, veya verdiği talimat doğrultusunda ameliyata müdahale etme imkanı ve hasta tanı koyma imkanı bulabilecek.

Ahmet Fatih Erturan