Evine gelen tebligatla aldatıldığını öğrendi

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan M.S., 2004 yılında A.S. ile evlendi ve bir sene sonra çocukları oldu. Senelerce birlikte yaşayan çiftin ilişkileri, iddialara göre; A.S.'nin 2014 yılında İstanbul'da yaşayan ailesini ziyarete gideceğini söyleyip, 12 yaşındaki oğluyla birlikte evden çıkmasıyla son buldu. M.S. İstanbul'a gidip, kendisini terk eden eşiyle görüşmek istemesine rağmen A.S.'nin ailesi, kızlarının görüşmek istemediğini söyledi. M.S. de bunun üzerine İzmir'e döndü.

Tebligatla şoke oldu

İzmir'de yaşamaya devam eden ve eşi ile resmi olarak boşanmayan M.S., 2016 yılının Nisan ayında kendisine mahkemeden gönderilen bir tebligatla adeta şoke oldu. Aile ve Sosyal Politikalar İstanbul İl Müdürlüğü tarafından M.S. ve A.S.'ye açılan davanın tebligatında, yeni doğan ve doğumun ardından çöp konteynerine atılan kendilerine ait çocuğun, kurtarılıp çocuk yuvasına verildiği ve bir başka aile tarafından evlat edinilebilmesi için anne-babanın rızasının alınması gerektiği, bunun için de dava açıldığı ifade edildi. İki yıldır eşiyle ayrı yaşayan M.S., bu durumu araştırıp, A.S.'nin İstanbul'da bir iş adamıyla birlikte olduğunu ve bu kişiden 2016 yılının Mart ayında çocuk dünyaya getirdiğini öğrendi.

Çocuğu ölüme terk etti

İddiaya göre, A.S. doğumun ardından bebeğini, İstanbul'un Avcılar ilçesinde bulunan Uran Caddesi üzerindeki bir çöp konteynerine bıraktı. Caddeden geçen ve ağlama sesi duyan bir kişinin ihbarı üzerine, olay yerine gelen polis ekipleri minik bebeği ölümden kurtardı.

Olayla ilgili olarak ifadesi alınan ve "bebeğe bakacak gücü olmadığı için bıraktığını" söyleyen A.S., daha sonra serbest bırakıldı. Yiğit ismi verilen ve M.S.'nin nüfus kütüğüne kaydedilen bebek ise Şeyh Zayed Çocuk Evlerine teslim edildi. Aile ve Sosyal Politikalar İstanbul İl Müdürlüğü, çocuğun bir başka ailece evlat edinilebilmesi için, M.S. ve A.S.'ye "anne ve babanın rızasının kazanılması" davası açtı.

M.S. öğrendikleriyle bir şok daha yaşarken İzmir 15. Aile Mahkemesine başvurup, hem boşanma hem de çocuğun kendisinden olmadığı gerekçesiyle nesebin reddi davası açtı. M.S., Yiğit bebeğin 1,5 yaşında vefat etmesi nedeniyle, nesebin reddi davasından vazgeçti.