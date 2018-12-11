Akşener'den ittifak resti... Olmuyorsa bırakın

Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için ittifak arayışlarını sürdüren CHP ile İYİ Parti arasında görüşmelerde sona gelindi. Özellikle Ankara, Mersin ve Mersin iki parti arasında düğümün kilitlendiği iller oldu. Meral Akşener, parti kurmaylarına "Çarşamba (yarın) sabahına kadar anlaşma olursa olsun değilse görüşmeleri bitirin" talimatı verdi. İşte Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın köşesine yansıyan son kulis bilgileri...

KILIÇDAROĞLU'NDAN ANKARA'YA SÜRPRİZ İSİM...

Cumartesi akşamı buluşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e Ankara için "Dilerseniz milletvekilimiz, Genel Başkan Yardımcımız Bülent Kuşoğlu bizden ayrılıp, sizin listenizden Ankara Büyükşehir adayı olabilir" önerisi sundu. Kılıçdaroğlu, Meclis'te "Bu konuda kesinleşmiş bir şey yok" demekle yetindi... Kuşoğlu ise tekliften haberi olmadığını belirtip, "böyle bir öneriye de sıcak bakmayacağının" altını çizdi...

AKŞENER YAVAŞ'I ÖNERDİ AMA

Meral Akşener, Ankara'nın kendilerinde kalması halinde Mansur Yavaş'ı aday göstereceklerini, eğer CHP'de kalacaksa da tavsiyelerinin Yavaş olacağını söylemiş... CHP tabanından gelen tepkiler nedeniyle Mansur Yavaş adına son dönem daha soğuk yaklaşıyor. Zaten Yavaş ile ilgili konu da iki liderin görüşmesinde üzerinde daha fazla durulmadan kapanmış...

AKŞANER: ÇARŞAMBAYA KADAR SÜRE

İYİ Parti lideri Akşener "Tıkanıklık bu akşama kadar aşılamazsa Çarşamba (yarın) sabah görüşmelerin noktalanması" talimatını arkadaşlarına vermiş ve CHP tarafına da bu iletilmiş. Karara da hafta sonu yoğun şekilde devam eden trafik sonucu varılmış...

ANKARA CHP'DE KALDI

CHP'den Bülent Tezcan'ın çekilmesi sonrası CHP'li Oğuz Kaan Salıcı ile İYİ Parti'den Koray Aydın pazar günü yoğun mesai yapmış. Daha önce 9 büyükşehir üzerinde sürdürülen müzakere bir kenara bırakılıp, 81 il üzerinden yeniden başlatılmış. Salıcı ve Aydın pazar günü en az 5 kez iki lider arasında mekik diplomasisi yürütmüş. Sonuçta Ankara'nın CHP'de kalması konusunda uzlaşmaya varılmış.

BALIKESİR MERSİN KRİZİ SÜRÜYOR

İYİ Parti Ankara'yı vermesinin karşılığı olarak Balıkesir ve Mersin'de CHP'nin aday çıkarmamasını istemiş. CHP ise Mersin'de her iki partinin de güçlü aday çıkarmasını önerirken, İYİ Parti'ye, "CHP olarak Manisa ve Denizli'de aday çıkarmayalım; Kayseri, Nevşehir, Niğde, Çorum, Konya'da da biz aday göstermeyiz, adayınızı destekleriz" önerisinde bulunmuş. İYİ Parti Balıkesir ve Mersin konusundaki ısrarından geri adım atmamış.