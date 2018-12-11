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Otobüs şoförü rahatsızlanan yolcuyu hastaneye böyle yetiştirdi
Halk otobüsünde yaşananlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi
- Kahramanmaraş'ta halk otobüsü şoförü seyir halindeyken rahatsızlanan bir yolcuyu hastaneye götürdü. Olay dün akşam saatlerinde kent merkezinde 43 numaralı halk otobüsünde yaşandı.
İsmi öğrenilemeyen genç bir yolcu bir anda rahatsızlanarak yere yığıldı. Halk otobüsünde seyahat eden yolcular durumu şoföre bildiri. Mevcut güzergahını değiştiren ve ismi öğrenilemeyen halk otobüsü şoförü, rahatsızlanan vatandaşı en yakın hastanenin önüne kadar getirdi. Otobüsten inen yolcular durumu doktorlara bildirdikten sonra rahatsızlan genç vatandaşların ve otobüs şoförünün desteğiyle hastaneye taşındı.
Olayda rahatsızlanan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bütün yaşananlar halk otobüsünün içinde farklı açılarda bulunan araç kamerası tarafından görüntülendi.
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