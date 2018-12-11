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Antalya'daki 'Guten Morgen' operasyonu: 15 tutuklama

Antalya merkezli 5 ilde düzenlenen 'guten Morgen' (günaydın) operasyonunda, Alman vatandaşlarını 750 bin Euro dolandırdığı öne sürülen 36 şüpheliden 15'i tutuklandı.
11 Aralık 2018 11:50
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Antalya'daki 'Guten Morgen' operasyonu: 15 tutuklama

Türkiye'ye tatile gelen 25 Alman turistten, ülkelerine döndükten sonra çağrı merkezinden arayıp, "Türkiye'de alışveriş yapmışsınız, bundan dolayı vergi borcunuz var, başınız dertte, ödeme yapın" diyerek para talep edildi. Çağrı merkezlerinin yönlendirmesiyle verilen hesap numaralarına para yatıran Almanlar, daha sonra durumdan şüphelenip, Almanya'da polise başvurdu. Alman polisi de durumu Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışma sonunda bir çetenin, tatile gelen Alman vatandaşlarının kişisel bilgilerine ulaştığını, Antalya'nın yanı sıra İstanbul, İzmir ve Muğla'nın Bodrum ilçesinde kurdukları çağrı merkezleri aracılığıyla tatilcileri arayıp korkuttuklarını tespit etti. 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından polis, geçtiğimiz perşembe günü sabah erken saatte Antalya, İzmir, İstanbul ve Muğla'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. 200 polisin katıldığı operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu ve 22'si İstanbul'da olmak üzere 38 kişi gözaltına alındı. Operasyonu genişleten ekipler, 2 kişiyi daha gözaltına alıp sorgulama işlemine başladı.

Emniyetteki sorguları tamamlanan şüphelilerden 4'ü serbest bırakılırken, 11'i kadın 36 kişi sağlık kontrolünün ardından dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 25 Alman vatandaşını aynı yöntemle yaklaşık 750 bin Euro dolandırdıkları ortaya çıktı.

25 Alman'ı aynı yöntemle 750 bin Euro dolandırdıkları ortaya çıkan şüphelilerden 15'i tutuklandı, 21'i adli kontrol şartıyla bırakıldı.

İhlas Haber Ajansı
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