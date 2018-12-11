1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun teklifini geri çevirdi

Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun İyi Parti'nin Ankara adayı ol, destekleyelim teklifini geri çevirdi.
11 Aralık 2018 12:08
Yazdır
Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun teklifini geri çevirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam Mansur Yavaş ile görüşmüştü.

NTV'de yer alana habere göre Kılıçdaoğlu, Yavaş'a, İyi Parti'nin adayı ol, aday çıkarmayıp destekleyelim teklifini götürdü

Yavaş ise görüşmede İyi Parti'den değil de CHP'den aday olmak istediğini Kılıçdaroğlu'na söyledi.

CHP konuyu bugün toplanacak olan MYK'da yeniden görüşecek.

Bu görüşmeden Yavaş'ın adaylığına ilişkin bir karar alınmadığı ifade edilirken Kılıçdaroğlu, Yavaş'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Görüşmede Kılıçdaroğlu'nun Yavaş'a İYİ Parti'den adaylığı konusunu sorduğu ancak Yavaş'ın, ortak aday olmak istediği için buna sıcak bakmadığını belirttiği öğrenildi.

Parti kaynakları, CHP'deki adaylık yarışının bundan sonra Genel Başkan Başdanışmanı ve eski Ankaragücü Başkanı Cengiz Topel Yıldırım ile Ankara Kulübü Derneği Başkanı Metin Özaslan arasında geçeceğini kaydediyor.

Cengiz Topel Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile geçen hafta 1,5 saat süren bir görüşme yapmıştı.

NTV
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 21,084 defa okundu. 11 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Soylu: Sınır güvenliği için ASELSAN ile çalışma başlattık
11 Aralık 2018 13:31		 MHP'li Ümmet Akın: Aydın yüzde 99 MHP'ye bırakılacak
11 Aralık 2018 13:27
Çavuşoğlu: Vatandaşlarımız Avrupa'ya vizesiz seyahati hak ediyor
11 Aralık 2018 13:20		 Erdoğan, Karamollaoğlu'nun torununun düğününe katıldı
11 Aralık 2018 12:00
Akşener'den ittifak resti... Olmuyorsa bırakın
11 Aralık 2018 11:27		 'Pusuda bekleyen 'sinsiler' 31 Mart'dan sonra parti kuracakmış'
11 Aralık 2018 09:49
'Halkımız kendisine zulmedenlere karşı herhalde mazoşist değil'
11 Aralık 2018 09:45		 AK Parti'de değişim sırası ilçelerde
11 Aralık 2018 07:55
TCG Anadolu KKTC'de demirleyebilir
11 Aralık 2018 07:20		 Sessiz sedasız 'YPG ordusu' kuruluyor
11 Aralık 2018 07:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
2018/2 KPSS tercih kılavuzu yayımlandı
2018/2 KPSS Robotu yayında
2018/2 KPSS tercih kılavuzunda 1033 kadro yer aldı
Cinayeti planlayıp, Doçent'i eve çağırmışlar
Tarihçi Uğurluel'i Maceracı 'Murat Yeni' ele verdi
FETÖ'nün yeni Gezi tezgahı: Sarı yelekliler
Poşetten gelen para bisiklete yol olacak
'Hababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydı
Soylu, ByLock'ta tespit edilen sayıyı açıkladı
Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun teklifini geri çevirdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
09.12.2018 akhisar bld.spor vs fenerbahçe maçı 4
beğenilme hırsı 6
antidepresan içerken etrafındakilere de ikram etmek 1
savcı sayan 4
herkese benden çay 3
kültürel müslüman 1
kesenin ağzını açmak 3
13.12.2018 akhisar bld.spor vs s.liege maçı 3
fenerbahçe'nin ersun yanal'la görüşmesi 2
cinnet geçirmek 2
SON İLANLAR
2018/2 KPSS Tercih Kılavuzu yayımlandı
Çankırı Orta SYDV Personel Alım İlanı
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 124 işçi alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 37 memur alacak
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜBİTAK 15 personel alacak
Tarım Kredi Kooperatifleri 45 personel alacak
Karacasu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Birecik Belediyesi 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam