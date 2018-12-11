Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun teklifini geri çevirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam Mansur Yavaş ile görüşmüştü.

NTV'de yer alana habere göre Kılıçdaoğlu, Yavaş'a, İyi Parti'nin adayı ol, aday çıkarmayıp destekleyelim teklifini götürdü

Yavaş ise görüşmede İyi Parti'den değil de CHP'den aday olmak istediğini Kılıçdaroğlu'na söyledi.

CHP konuyu bugün toplanacak olan MYK'da yeniden görüşecek.

Bu görüşmeden Yavaş'ın adaylığına ilişkin bir karar alınmadığı ifade edilirken Kılıçdaroğlu, Yavaş'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Görüşmede Kılıçdaroğlu'nun Yavaş'a İYİ Parti'den adaylığı konusunu sorduğu ancak Yavaş'ın, ortak aday olmak istediği için buna sıcak bakmadığını belirttiği öğrenildi.

Parti kaynakları, CHP'deki adaylık yarışının bundan sonra Genel Başkan Başdanışmanı ve eski Ankaragücü Başkanı Cengiz Topel Yıldırım ile Ankara Kulübü Derneği Başkanı Metin Özaslan arasında geçeceğini kaydediyor.

Cengiz Topel Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile geçen hafta 1,5 saat süren bir görüşme yapmıştı.