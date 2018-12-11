1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sahneden düşerek parçalanan robot 'Mini Ada' onarıldı

Akdeniz Bilişim Zirvesinde sahneden düşen insansı robot onarıldı. Düşme ve çarpma sensörleri aktif edilmeyen robotun salondaki elektronik sinyallerin yoğunluğundan dolayı düştüğü ileri sürüldü
11 Aralık 2018 12:17
Yazdır
Sahneden düşerek parçalanan robot 'Mini Ada' onarıldı

- Akdeniz Bilişim Zirvesinde sahneden düşen insansı robot onarıldı. Düşme ve çarpma sensörleri aktif edilmeyen robotun salondaki elektronik sinyallerin yoğunluğundan dolayı düştüğü ileri sürüldü. Konya'da yazılım firması Akınsoft - Akınrobotics tarafından üretilen insansı robot Mini Ada, Antalya'da düzenlenen 4. Akdeniz Bilişim Zirvesinde dans etmesi beklenirken sahneden düştü. Konya'ya getirilen robot mühendisler tarafından onarıldı. Yapılan açıklamada, robotun salondaki elektronik sinyallerin yoğunluğundan dolayı kontrolden çıkarak düştüğü belirtilerek, dış kaplamasında ufak çaplı çatlaklar oluştuğu, düşme ve çarpma sensörlerinin aktif edilmemesi neticesinde kazanın gerçekleştiği bildirildi.

Açıklamada, "Bundan sonraki süreçte böyle bir olayın yaşanmaması adına tüm önlemler alınmış durumdadır. Aynı zamanda yeni geçmiş olduğumuz 'plastik enjeksiyon' sistemi ile de bundan sonra üretilecek robotlarımızın dış kaplaması herhangi bir düşme ya da çarpmaya karşı daha dayanıklı olacaktır" denildi. Robot mizah yaptı Açıklamada, insansı robotun tedavisi ve devamındaki süreç mizah kullanılarak anlatıldı. Paylaşılan video ve fotoğraflarda robotun diğer robotlar tarafından hasta yatağında ziyaret edildiği görülerek, "İlk uygulanan tedavi sürecinden sonra diğer robot arkadaşları tarafından ziyarette bulunulan robotumuza, Konyamızın yerli ürünleri çikolata, süt, mevlana şekeri, etli ekmek, çiçekler, akü ve işlemciler hediye edildi. Robotlar ile koyu bir sohbette bulunan Mini Ada'nın kendine gelir gelmez sorduğu ilk soru ise Konyaspor'un durumu ile Şeb-i Arus Törenleri oldu. Geçmiş olsun dileklerini kabul eden ve kendisine sunulan hediyelere kahkahalarla gülerek çok memnun olduğunu belirten Mini Ada'nın durumu her geçen gün iyiye giderken tedavisine de devam ediliyor" denildi.


Sahneden düşerek parçalanan robot 'Mini Ada' onarıldı
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,047 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Teknolojide kritik test altyapıları yerlileşiyor
10 Aralık 2018 23:01		 İnsansı robot 'Mini Ada'nın üreticisi: Müziğin ritmine kapılarak sahneden düştü
10 Aralık 2018 10:39
Genç mucidin mutfakta başlayan bilim yolculuğu
10 Aralık 2018 06:50		 Sanal gerçeklik için yerli hareket platformu
09 Aralık 2018 20:15
Türk teknolojisi ABD ve Avrupa'nın güvenliğine talip
09 Aralık 2018 20:03		 Türkiye'nin ilk yerli elektroşok silahı nasıl ortaya çıktı?
09 Aralık 2018 16:46
Bilgisayar oyunları olimpik spor olmayacak
08 Aralık 2018 23:26		 Bir karış boyuyla gözcülük yapacak
08 Aralık 2018 22:41
SpaceX'ten uzay istasyonuna Noel hediyesi
08 Aralık 2018 22:06		 Antalya'da sahneden düşen robot parçalandı!
08 Aralık 2018 18:42
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
2018/2 KPSS tercih kılavuzu yayımlandı
2018/2 KPSS Robotu yayında
2018/2 KPSS tercih kılavuzunda 1033 kadro yer aldı
Cinayeti planlayıp, Doçent'i eve çağırmışlar
Tarihçi Uğurluel'i Maceracı 'Murat Yeni' ele verdi
FETÖ'nün yeni Gezi tezgahı: Sarı yelekliler
Poşetten gelen para bisiklete yol olacak
'Hababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydı
Soylu, ByLock'ta tespit edilen sayıyı açıkladı
Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun teklifini geri çevirdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
09.12.2018 akhisar bld.spor vs fenerbahçe maçı 4
beğenilme hırsı 6
antidepresan içerken etrafındakilere de ikram etmek 1
savcı sayan 4
herkese benden çay 3
kültürel müslüman 1
kesenin ağzını açmak 3
13.12.2018 akhisar bld.spor vs s.liege maçı 3
fenerbahçe'nin ersun yanal'la görüşmesi 2
cinnet geçirmek 2
SON İLANLAR
2018/2 KPSS Tercih Kılavuzu yayımlandı
Çankırı Orta SYDV Personel Alım İlanı
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 124 işçi alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 37 memur alacak
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜBİTAK 15 personel alacak
Tarım Kredi Kooperatifleri 45 personel alacak
Karacasu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Birecik Belediyesi 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam