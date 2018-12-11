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Soylu: 2019'da tarihin en güçlü operasyonlarını yapacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yasa dışı bahis konusunda 2017 ve 2018'de ciddi hamleler, operasyonlar yaptık ama 2019'da sanal bahis, yasadışı bahis, sanal kumar konusunda belki de tarihimizin en güçlü operasyonlarını gerçekleştireceğiz. Bütün altyapılarını hazırladık
11 Aralık 2018 12:23
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Soylu: 2019'da tarihin en güçlü operasyonlarını yapacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki bir otelde düzenlenen "5. Uluslararası Siber Suçlar Çalıtayı"na, katıldı

Türkiye'nin 2011'de Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığını kurduğunu anımsatan Soylu, şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle FETÖ ihaneti dolayısıyla bu noktada ciddi yara aldık. Ancak özellikle son iki yıldır bu alana ciddi yatırımlar yapıldı. 500 yeni sivil personel aldık ve 21 il siber birimine yüksek hızlı dijital veri inceleme sunucuları kurduk. Ülkemizde sadece yasa dışı bahisin yıllık cirosunun 50 milyar lirayı geçtiği değerlendirilmektedir. Yasa dışı bahis konusunda 2017 ve 2018'de ciddi hamleler, operasyonlar yaptık ama 2019'da sanal bahis, yasadışı bahis, sanal kumar konusunda belki de tarihimizin en güçlü operasyonlarını gerçekleştireceğiz. Bütün altyapılarını hazırladık. Türkiye'de sanal kumar, sanal bahis, yasa dışı bahis konusunda kimseye nefes aldırmayacağımızı ve bütün birimlerimizin buna konsantre olması gerektiğini bir kere daha belirtmek istiyorum."

Çevrimiçi yasadışı bahiste 2016-2017 yılları arasında işlenen suçlarda yüzde 40 oranında artış olduğunu ifade eden Bakan Soylu, "Son bir yılda bu konuda bin 409 olaya müdahale edilmiş, 2 bin 133 şüpheli yakalanmış, toplam 31 milyon 859 bin 78 liraya el koyulmuştur. Siber suçlar kapsamında 2018 yılında toplam 54 bin 374 bilişim suçu işlenmiştir. Bu rakamın içinde çocuğun cinsel istismarı, ödeme sistemlerinin kötüye kullanılması, bilişim sistemleri ihlali ve oltalama gibi suçlar vardır. Yapılan operasyonlarda toplam 18 bin 330 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir." diye konuştu.
Memurlar.Net
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