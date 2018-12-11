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Turiste tacizle suçlanan taksiciye tahliye

Şişli'de Tayland uyruklu kadın turste tacizde bulunduğu ve fazla ücret alarak dolandırmaya çalıştığı iddiasıyla tutuklanan taksici Birol Topal tahliye edildi
11 Aralık 2018 12:46
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Turiste tacizle suçlanan taksiciye tahliye

Turiste tacizle suçlanan taksici için tahliye kararı çıktı.

Şişli'de Tayland uyruklu turist kadına tacizde bulunduğu ve fazla ücret alarak dolandırmaya çalıştığı iddiasıyla tutuklanan taksici Birol Topal, bugün çıkarıldığı mahkemece tahliye edildi.

Duruşmada, müşteki Nıonn Sonthu'nun "Cinsel saldırı" suçlamasından ara celseye gelerek şikayetinden vazgeçtiği de ortaya çıktı.

Bunun üzerine mahkeme sanık ve müşteki arasında uzlaşma sağlanması için dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderilmesine karar verdi.
DHA
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